Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Viardot, Kodály

Gagnez des places pour le concert du Trio Soledad au Studio de l'Ermitage à Paris, dans le cadre de la sortie de leur album "Logical" le jeudi 28 septembre à 21h.

Soledad brille au firmament des groupes belges les plus rassembleurs, inventifs et talentueux ! Inclassable, la musique de Soledad sonne comme un tout organique, mûe par une incroyable virtuosité, une insatiable curiosité et une indéfectible passion pour toutes les styles, de Ravel à Piazzolla, de Gismonti à Stravinsky, en passant par les compositions personnelles, terrain de jeu où le spectre sonore prends une autre vie. Pour les vingt ans du groupe, Manu Comté, Alexander Gurning et Jean-Frédéric Molard se sont offert un véritable retour aux sources avec une formule en trio qui leur garantit liberté, créativité et pureté des lignes, sans jamais concéder un iota à la facilité. Si la perfection musicale n’est pas de ce monde, Soledad s’en rapproche tout de même furieusement… (I. Bodson)

Manu COMTÉ : accordion et bandoneon

Alexander GURNING : piano

Jean-Frédéric MOLARD : violin

Quelle musique voyez-vous sur "Le Réveil de Psyché" de Nicolas-Adolphe Weber (1867) ?

, © François Lauginie

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 septembre en vous inspirant du tableau "Le Réveil de Psyché" de Nicolas-Adolphe Weber, 1867.

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre-Lens dans le cadre de l'exposition : Musiques ! Echos de l'antiquité, du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018.

Gagnez des places pour le concert de la Maîtrise du New College d'Oxford dirigée par Paul Brough dans des oeuvres de Purcell, Victoria, Tallis dans le cadre du festival Via Aeterna dans l'Église Notre-Dame des Champs à Avranches le jeudi 21 septembre à 20h30.

Considérée comme l’un des meilleurs chœurs du Royaume-Uni, la Maîtrise du New College d'Oxford a été créée en 1379 par William de Wykeham. Depuis cette époque, les choristes chantent quotidiennement dans la magnifique chapelle médiévale du New College, et cette pratique se poursuit aujourd’hui dans le cadre de la vie scolaire et universitaire.

Rubrique Ephéméride : Spalicek, suite de ballet n°1 de Bohuslav Martinů, créée le 19 septembre 1933 au Théâtre national de Prague

Bohuslav Martinu

Spalicek H214 : suite n° 1

1. Prélude

2. Danse avec le lièvre

3. Danse des ombres

4. Danse du lion

5. Danse de l'épervier

Orchestre Symphonique d'Etat d'Estonie

Direction Neeme Jarvi

Chandos 10885