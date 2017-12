Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Mendelssohn, Strauss

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la soprano et chef d'orchestre Barbara Hannigan avec le Ludwig Orchestra le mercredi 13 décembre à 20h30 au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence.

Au programme :

Claude Debussy : Syrinx (soliste flûte traversière, Ingrid Geerlings)

Arnold Schönberg : Verklärte Nacht (La Nuit transfigurée pour orchestre à cordes, version 1943)

Alban Berg : Lulu Suite

George Gershwin : Girl Crazy Suite

La soprano Barbara Hannigan est de retour à Aix pour un concert consacré aux musiques des années 1900-1920. Egérie des compositeurs contemporains (Boulez, Ligeti et Dutilleux en particulier), qui ont su déceler sa rigueur vocale et son aisance scénique hors norme, la soprano canadienne est aujourd'hui une artiste polyvalente, la seule capable de diriger l'ensemble instrumental qui l'accompagne et de chanter simultanément, y compris dans les œuvres les plus difficiles du répertoire moderne. Elle sera ce soir aux commandes de l'ensemble de chambre LUDWIG orchestra, formé en 2012 aux Pays-Bas, sous l'impulsion de solistes désireux d'explorer des manières innovantes de jouer la musique. Au programme, deux œuvres expressionnistes de l'école viennoise du début du XXe siècle, Schoenberg (La Nuit transfigurée) et Berg (extraits de l'opéra Lulu), mises en perspective avec le sensualisme français de la même époque (Syrinx pour flûte seule de Debussy) et avec les rythmes et harmonies furieusement entraînantes de Gershwin. Une performance exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte !

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate pour clavecin en Mi bémol Maj K 253: Allegro par Pierre Hantaï

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Impression III (Concert)", de Vassily Kandinsky, 1911 ?

, © Photo Fine Art Images/Heritage Images/Scala, Florence

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 décembre en vous inspirant du tableau : "Impression III (Concert)", 1911 de Vassily Kandinsky.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.