Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Mendelssohn, Poulenc

On vous offre des places

Tentez de gagner des places pour le ciné-concert The Oyster Princess avec l'Orchestre symphonique de Bretagne le vendredi 16 février à 20h à l'Opéra de Rennes.

Ossi, fille du magnat de l’huître et milliardaire ploutocrate Mr Quaker, se met en tête d’épouser un prince, après avoir appris que la fille du « roi de la chaussure » allait en épouser un, et jette son dévolu sur Nucki, prince allemand désargenté. Elégance et sophistication dans la satire, sens du rythme et de l’ellipse, toutes les qualités de Lubitsch sont dans ce film, l’un des derniers réalisés en Allemagne par le cinéaste avant son exil américain. Mordant et hilarant, ce film bénéficie aujourd’hui d’une relecture musicale avec Martin Matalon (l’Ombre de Venceslao). Inclassable, aimant à mêler cultures savantes et populaires, le compositeur argentin s’attaque pour la première fois à cette la comédie burlesque, après avoir imaginé de nouvelles bandes originales pour Metropolis (Fritz Lang) ou Un chien andalou (Luis Buñuel), conquis par l’humour et la profondeur de cette drôle « Princesse des Huîtres », satire intemporelle.

Programme :

The Oyster Princess, film muet d’Ernst Lubitsch (1919)

Martin Matalon : Foxtrot delirium

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en la min K 532 L 223 / Sonate en La Maj K 533 L 395 par Huguette Dreyfus au clavecin

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Fête arabe dans la campagne de Tlemcen" d'André Suréda ?

, © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 16 février en vous inspirant du tableau "La Fête arabe dans la campagne de Tlemcen" d'André Suréda.

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris dans le cadre de l'exposition Peintures des lointains visible du 30 janvier 2018 au dimanche 06 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº3 en sol maj k 216 - pour violon et orchestre : 1. allegro

Orchestre philharmonique du Brabant

Direction Philippe Graffin (violon et direction )

AVIE 2127

Bellerofonte Castaldi

Sonate pour théorbe n° 7

Jadran Duncumb: théorbe

Ambronay 38D

Giovanni Antonio Pandollfi Mealli

Sonate en Ré maj op 3 n°3 - La melana / pour violon et basse continue arrangement pour cornet et basse continue

William Dongois : cornet à bouquin

Le concert Brise

Carpe Diem 16280

Félix Mendelssohn

In felice opus 94

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Maxim Vengerov: violon

Orchestra la Scintilla direction Adam Fischer

Decca 4759077

Biagi Marini

Passacaille - à 3 et à 4 / pour 2 violons alto et basse continue

Mauro Lopes, Nicholas Robinson: violons / Ettore Belli: alto

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

Naive records OP 30531

Richard Wagner

Lohengrin : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Wilhelm Furtwangler

Pathe Marconi 2912343

Francesco Geminiani

Concerto grosso en si bémol majeur opus 7 n° 6

1. Grave-Presto

2. Affetuoso - Adagio

3. Allegro moderato

L'escadron volant de la Reine

Brecords LBM 007

Francis Poulenc

Concerto pour 2 pianos et orchestre en ré min FP 61

1. Larghetto (mvt 2)

2. Finale (mvt 3)

Martha Argerich / Alexander Gurning: pianos

Orchestre de la suisse italienne

Direction Erasmo Capilla

DGG

Alessandro Stradella

Pileta signore

José Carreras, ténor

Petits chanteurs de Vienne

Chœur de Vienne

Orchestre Symphonique de Vienne

Direction Uwe Christian Harrer

Philips 4111382

Alessandro Stradella

La forza delle stelle

1. Chi va godendo

2. Piu ch'ei mi stringe il core

3. Del nume al potere

4. Ama sin l'insensibile

5. Stelle voi ch'in fluite

Nora Tabbush / Claudia Di Carlo (sopranos), Raffaele Pe (contralto), Maurizio Dalena (ténor) Mauro Borgioni (basse)

Ensemble Mare Nostrum

Direction Andrea de Carlo

Arcana 377

Domenico Scarlatti

Sonate en la min K 532 L 223 / Sonate en La Maj K 533 L 395

Huguette Dreyfus: clavecin

Denon 38C377095

Ignazio Albertini

Sonate n° 1 pour violon et basse continue

Pavel Amilcar: violon

Divina Mysteria

Vanitas 03

Gottfried Huppertz

BOF Metropolis de Fritz Lang :

1. Metropolis thema

2. Maschinen

3. Das Stadion

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Direction Frank Strobel

Capriccio C5066