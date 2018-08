Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Hérold, Koechlin

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du dimanche 2 septembre à 18h en l'église Saint-Michel à Lagrasse dans l'Aude dans le cadre du Festival Les Pages Musicales de Lagrasse.

Au programme :

Ouverture du concert : Nathan J. Laube, Pièce d’orgue

François Devienne : Sonate n°2 en ut majeur

Raphaël Sévère, clarinette

Jonas Vitaud, piano

Robert Schumann : Fantasiestücke, Op.73

Adrien Bellom, violoncelle

Jonas Vitaud, piano

Ernst von Dohnányi : Sérénade

Charlotte Juillard, violon

Léa Hennino, alto

Yan Levionnois, violoncelle

César Franck : Sonate pour violon et piano en la majeur FWV 8

Charlotte Juillard, violon

Adam Laloum, piano

Ernest Chausson :Poème de l'amour et de la mer

Marie-Laure Garnier, soprano

Mi-Sa Yang - Charlotte Juillard, violons

Léa Hennino, alto

Adrien Bellom, violoncelle

Tristan Raës, piano

Pour gagner des places, cliquez ici.

Quelle musique voyez-vous sur la photographie : "Saut dans le vide" d'Yves Klein ?

, © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris © Photo Collaboration Harry Shunk and Jan

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 31 août en vous inspirant de la photographie "Saut dans le vide" d'Yves Klein.

Cette photographie est visible à La Maison Rouge à Paris dans le cadre de l'exposition L'envol ou le rêve de voler du 16 juin au 28 octobre 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Josef Suk

Sérénade en Mi bémol Maj op 6 : Andante con moto; Allegro ma non troppo e grazioso

Orchestre Symphonie de la Radio Bavaroise

Direction, Mariss Jansons

BR KLASSIK 900145

Claude Debussy

Prélude Livre I n°8 : La fille aux cheveux de lin

Nelson Freire, piano

DECCA 478 1111

Marin MaraisLes Folies d'Espagne, arrangement pour viole d'amour et violoncelle

Agnès Vesterman, violoncelle

Garth Knox, viole d'amour

ECM 476 6369

Leos Janacek

Quatuor n°2 lettres intimes : Andante

Quatuor Diotima

ALPHA ALPH 133

Felix MendelssohnLe Songe d'une Nuit d'Eté op 61 : 10. Through this house give glimm'ring light (Choeur des elfes et la 1ère fée)

Deborah York, soprano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Chœur de la Radio Bavaroise

Direction, Claudio Abbado

BERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS

Déodat de Séverac

Baigneuses au soleil, pour piano

Blanche Selva, piano

Enregistrement le 7 janvier 1929 à Paris

SOLSTICE SOCD351/2

Blanche Selva

Chants de Lumière : 1. Mar i Sol & 2. Espia-Dimonis - pour violon et piano

Amanda Favier, violon

Laurent Martin, piano

LIGIA

Gustav MahlerSymphonie n°4 en Sol Maj : In gemächlicher ewegung. ohne hast

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction, Bernard Haitink

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA RCO 07003

Astor Piazzolla

Les 4 saisons de Buenos Aires : L'été

Lara St. John, violon

Orchestre National des Jeunes Simon Bolivar du Venezuela

Direction, Eduardo Marturet

ANCALAGON ANC 134

Reynaldo Hahn

Le rossignol éperdu, carnet de voyage : (Le jardin de Pétrarque , Faunesse dansante , le petit mail, La jeunesse et l'été ornent de fleurs le tombeau de Pergolese)

Alessandro Deljavan, piano

AEVEA AE15001-07

Guy Ropartz

Messe brève en l'honneur de Sainte Anne de Joseph : Kyrié; Gloria

Ensemble Vocal de Lausanne

Direction, Michel Corboz

MIRARE MIR262

Edward Elgar

Concerto en mi min op 85 : Allegro

Jean-Guilhen Queyras, violoncelle

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction, Jiří Bělohlávek

HARMONIA MUNDI HMC 902148

Claudio Monteverdi

Sì dolce è’l tormento

Léa Desandre, mezzo-soprano

Thibault Cauvin, guitare

Sony

Cesar Franck

Sonate en La Majeur FWV 8 : 4. Allegretto poco mosso

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Adam Laloum, piano

MIRARE MIR310

Robert Schumann

Symphonie n°4 en ré min op 120 : 4.Langsam - Lebhaft

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction, Leonard Bernstein

Deutsche Grammophon 415274-2