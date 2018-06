Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Franck, Schoenberg

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert "Arpèges andalous" du harpiste Xavier de Maistre avec Lucero Tena aux castagnettes le dimanche 8 juillet à 21h30 à La Tour Royale à Toulon dans le cadre du Festival de Musique de Toulon.

Au programme :

Matteo Antonio Perez de Albéniz : Sonate pour clavecin en ré majeur, opus 13

Sonate pour clavecin en ré majeur, opus 13 Isaac Albéniz : « Torre Bermeja » (Serenata); « Granada »; « Zaragoza »; « Asturias »

« Torre Bermeja » (Serenata); « Granada »; « Zaragoza »; « Asturias » Guridi : « Viejo Zortzico »

: « Viejo Zortzico » Soler : Sonate pour harpe en ré majeur

Sonate pour harpe en ré majeur Granados : « Valses poétiques »; « Andaluza »

: « Valses poétiques »; « Andaluza » Tárrega : Recuerdos de la Alhambra

: Recuerdos de la Alhambra De Falla : Danse Espagnole n°1 (arrangé pour harpe par Marcel Grandjany)

Programmation musicale

Georges Bizet

Symphonie en Ut Maj : Scherzo : 3.Allegro vivo

Orchestre de Paris

direction Semyon Bychkov

Philips 4320962

Jean Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme LWV 43 : Menuet pour faire danser Mr Jourdain

Jean Paul Farré / Fabrice Conan / Laurent Letailleur / Nicolas Kaczorowski

La Symphonie du Marais

Direction Hugo Reyne

Accord 4762432

Jean Baptiste Lully

Alceste : Air pour les divinités des fleuves et les nymphes, menuet

Ensemble vocal Sagittarius

La grande écurie et la chambre du Roy

Direction Jean Claude Malgoire

DISQUES MONTAIGNE 782012

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°18 en La Maj K 464 : 2.Menuet - Trio Quatuor Alban Berg : Gunter pichler, Klaus Maetzl (violons), Hatto Beyerle (alto), Valentin Erben (violoncelle)

Teldec 9031769982

Wolfgang Amadeus Mozart

Don giovanni K 527 : 1. Menuetto, contradanza e teitsch per tre orchestre 2. Là ci darem la mano 3. Già la mensa è preparata

Ensemble Zefiro

Direction Alfredo Bernardini

Ambroisie 9962

Wolfgang Amadeus Mozart

Don giovanni 1. Riposate vezzose ragazze (Acte I Final) 2. Venite pur avanti (Acte I Final) 3. Ecco il birbo che t'ha offesa (Acte I Final) 4. Trema trema scellerato (Acte I Final)

Dimitris Tiliakos (Don Juan)

Vito Priante (Leporello)

Guido Loconsolo (Masetto)

Christian Gansch (Zerlina)

Karina Gauvin (Elvira)

Myrto Papatanasiu (Donna Anna)

Musicaeterna

Direction Teodor Currentzis

Sony 889853160327

Antoine Francisque

Branle de poitou Doulce Memoire

Direction Denis Raisin-Dadre

Printemps des arts 022

Jean Sébastien Bach

1. Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Menuet I et II 2. Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Gigue 3. Prélude et fugue en si bémol min BWV 867 : Prélude 4. Prélude et fugue en si bémol min BWV 867 : Fugue

Andras Schiff: piano

ECM 0028948144747

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°1 en Ut Maj op 21 : 3.Menuet

Orchestre symphonique de la NHK de Tokyo

Direction Vaclav Neumann

KKC 20512

César Franck

Quatuor à cordes en Ré Maj m 9 : 2.Scherzo

Quatuor Julliard: Robert Mann, Earl Carlyss (violons), Samuel Rhodes (alto), Joël Krosnick (violoncelle)

Sony 62712

André Joseph Exaudet

Menuet - pour violon et piano

Joseph Szigeti: violon

Kurt Ruhrseitz: piano

Biddulph Recordings LAB 005

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°40 en Fa Maj op 50 n°5 HOB III : 48 : 3.Menuet - Allegretto

Quatuor Zaide: Charlotte Juillard, Leslie Boulin Raulet (violons), Sarah Chenaf (Alto), Juliette Salmona (violoncelle)

Nomad music 027

Arnold Schoenberg

Suite en Sol Maj - Pour orchestre a cordes III. Menuet and trio Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Direction John Mauceri

Decca 4486192

Johann Stamitz

Symphonie Pastorale en ré majeur opus 4 n° 2 1. Larghetto; 2. Menuet-Trio

Pavel Cerny: clavecin

Orchestre Philharmonique de Chambre de Pardubice

Direction Marek Stryncl

Arcodiva Studios 01422131

Anton Dvorak

Sérénade en ré min op 44 B 77 : Menuet - pour ensemble à vent violoncelle et contrebasse

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Istvan Kertesz

Decca 4830744

Mateo Albeniz

Sonate en Ré Maj - arrangement pour harpe et castagnettes

Xavier de Maistre: harpe

Lucero Tena: castagnettes

Sony Classical 88985450452

Johannes Brahms

Sonate n°1 en mi min op 38 : Allegretto quasi menuetto - pour violoncelle et piano

Jacqueline Du Pré: violoncelle

Daniel Barenboim: piano

Emi 5572932

Germain Rakomotavo

Afindrafindrao

Sylvestre Randafison: cithare

Germain Rakotomavo: guitare

Shanachie 64048