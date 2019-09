Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Escaich, Ponchielli.....

On vous offre des places

Réouverture du Théâtre du Châtelet les 13-14-15 septembre

Le Théâtre du Châtelet réouvre ses portes après deux années de chantier avec un spectacle immersif et en fanfare. Les espaces seront totalement investis pour reconstituer l’univers excentrique et facétieux d’Erik Satie et de son ballet mythique « Parade » créé dans ses murs. L’EIC présentera depuis la fosse de la grande salle et en création mondiale la pièce de Pierre-Yves Macé «L’Algèbre est dans les arbres» avec les acrobates et performeurs du groupe Streb Extreme Action sur scène.

Ensemble Vocal de Nice (la corde vocale) création "mondiale", le jeudi 12 septembre à 20h30 à la Cathédrale Ste Réparate à Nice.

L'Ensemble Vocal de Nice a commandé une Cantate, consacrée à Louis Brea peintre du baroque niçois-ligure, la musique est de Karl Fiorini et le livret de Germaine-Pierre Leclerc. Le chœur, les solistes et les instrumentistes (issus de l'Orchestre de l’Opéra de Nice) seront dirigés par Philippe Negrel. La représentation est soutenue par l'Opéra de Nice.

Rencontres Musicales de Cassis dimanche 15 septembre à 18h à l'église St-Michel

Ce concert est proposé dans le cadre des Rencontres musicales de Cassis qui, tout au long de l'année et à raison d'un concert par mois, offrent un répertoire de musique baroque et de musique de chambre du XIX°S.

le programme de ce concert du 15 septembre qui ouvre la saison : "La Méditerranée Baroque", avec des membre de l'ensemble Una Stella: Philippe Spinosi (guitare baroque et direction), Benoit Dumon (contre-ténor), Anne-Garance Fabre-Garrus (violoncelle) et Isabelle Chevalier (orgue et clavecin).

Créé à Marseille en 2008 par Philippe Spinosi et Anne Garance Fabre Garrus, l'ensemble Una Stella joue sur instruments anciens, et collabore depuis 2018 avec Benoit Dumon. Ensemble, ils parcourent le patrimoine musical baroque du sud de l'Europe