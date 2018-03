Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Debussy, Ibert

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert Orpheus Britannicus avec la soprano Deborah Cachet et le harpiste Nicolas Achten le lundi 12 mars à 20h30 au Théâtre Grévin à Paris.

Au programme :

Henry Purcell

Ah Belinda et Lament _When I am laid in earth_extraits de Dido and Aneas

O let me weep et Now the night is chased away extraits de The Fairy Queen

The Blessed Virgin’s Expostulation extrait d’Harmonia Sacra

Songs Sweeter than roses, Musick for a while, O Solitude

Extraits des Suites pour clavecin

La mort prématurée de Henry Purcell en 1695 laissa l'Angleterre désemparée. En 1698, un recueil intitulé Orpheus britannicus compilait les chefs-d'œuvre d'un talent incomparable. Inventivité mélodique inépuisable, raffinement harmonique saisissant et justesse poétique sans faille : Purcell continue de fasciner plus de trois siècles plus tard. La voix radieuse de Deborah Cachet et les cordes pincées si éloquentes de Nicolas Achten rendent à leur tour un hommage vibrant à ce génie.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

1 Solfeggio en fa majeur K393 N° 2 2 La flûte enchantée : Der Hölle Rache (Acte II)

Sabine Devieilhe : soprano

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Parlophone 0825646075843

Antonio Vivaldi

Concerto en Sol Majeur op 10 n°4 RV 435 1. Allegro 2. Largo 3. Allegro

Arte Dei Suonatori

Direction Alexis Kossenko

Alpha 174

Anonyme

Aucun vont souvent Amor qui cor vulnerat Kyrie eleison

Graindelavoix

Direction Bjorn Schmelzer

Glossa 32109

Jacques Ibert

Escales - pour orchestre 1. Tunis -Nefta 2. Valencia

Orchestre des concerts Lamoureux

Direction Yutaka Sado

Naxos 8554222

Gabriel Fauré

Nocturne n°4 en Mi bémol Maj op 36

Roger Muraro: Piano

Universal Music 4764669

Henry Mancini / Eddy Marnay

Le jardin aux souvenirs "Moon river" (du film Diamants sur canapé)

Danielle Darrieux

Orchestre dirigé par Jo Moutet

La Voix de son Maître

EGF 569

Georges Bizet

L'arlésienne : Suite n° 2 pour orchestre : 1. Pastorale; 2. Menuet; 3. Farandole

Philharmonia Orchestra

Direction Herbert Von Karajan

EMI 7628532

André Caplet

Rêverie

Amanda Favier: violon

Célimène Daudet: piano

Arion 68828

Alix Combelle

Reflets Alix Combelle Hubert Rostaing

Christian Wagner : Saxophone Ténor

Django Reinhardt: guitare

Pierre Fouad: batterie

Le chant du monde

1. Henri Duparc

L'invitation au voyage

2. Jacques de la Presle Vœu

Stéphanie D'Oustrac : Mezzo-soprano

Pascal Jourdan : piano

Ambronay 042

Manuel Blasco de Nebra

Pastorela n° 6 en mi mineur pour piano 1. Adagio; 2. Pastorale; 3. Menuet

Javier Perianes : piano

Harmonia Mundi 902046

Ralph Vaughan Williams

A sea symphony op 1 : III Scherzo : The Waves - Allegro brillante

Benita Valente : soprano

Thomas Allen: Baryton

Chœur et Orchestre Philharmonia

Direction Leonard Slatkin

RCA 09026611972

Ralph Vaughan Williams

The lark ascending - romance pour violon et orchestre

Janine Jansen : violon

Royal Philharmonic Orchestra

Direction Barry Wordsworth

Decca 4750112

Henry Purcell

1. Sweeter than Roses

Nancy Argenta : voix

Paul Nicholson : clavecin

Nigel North : guitare baroque

Richard Boothy : viole de gambe

Virgin Classics 7593242

Claude Debussy

Petite suite pour piano à 4 mains 1. En bateau 2. Cortège

Orchestre National de Lyon

Direction Jun Markl

Naxos 8572583