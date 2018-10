Le programme musical de Denisa Kerschova : Monteverdi, Offenbach, Glass

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre de Paris dirigé par Thomas Adès le jeudi 8 novembre à 20h30 à la Philharmonie de Paris.

Au programme :

Hector Berlioz : Les Francs-Juges, ouverture, op.3

Thomas Adès : Polaris, voyage pour orchestre

Michael Tippett : A Child of our Time, oratorio pour solistes, choeur et orchestre

Distribution :

Michelle Bradley, soprano

Sarah Connolly, mezzo-soprano

Mark Padmore, ténor

John Relyea, Basse

Choeur de jeunes de l’Orchestre de Paris

Chœur de l'Orchestre de Paris

Orchestre de Paris

Thomas Adès a tous les dons : celui de nous embarquer dans Polaris pour un voyage interstellaire ou de diriger avec ferveur un des oratorios les plus puissants et originaux du XXe siècle, parsemé de Negro Spirituals.

Pour gagner des places, cliquez ici.

L'Agenda des Régions

Concert du pianiste Wilhem Latchoumia le lundi 5 novembre à 20h30 dans la grande salle de l’Odyssud à Blagnac (à côté de Toulouse).

Au programme :

Manuel de Falla : L'amour sorcier ; Homenaje ; Fantasia betica

Claude Debussy : Soirée dans Grenade

Bertrand Dubedout : Zazpiak K (création mondiale)

Pierre Jodlowski : Série rouge ; Série noire (piano et électronique)

Parfums d’Andalousie avec Manuel de Falla et des musiques d’aujourd’hui, par l’un des plus grands pianistes de notre temps, en dialogue avec les peintures de Picasso, Dalí...

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "The Dance" de Paula Rego ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "The Dance" (1988) de Paula Rego et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 2 novembre.

Ce tableau est actuellement visible au Musée de l'Orangerie dans le cadre de l'exposition "Les contes cruels de Paula Rego" visible du du 17 octobre 2018 au 14 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann : Prélude, Glou glou glou glou, La vérité dit-on sortait d'un puits

Orchestre De L'Opera De Lyon

Choeur de l'Opéra de Lyon

Kent Nagano, direction

ERATO 0630-14330-2

Philip Glass / Bruno Fontaine

The hours : The poet acts - arrangement pour violoncelle et piano

Henri Demarquette : Violoncelle

Vanessa Benelli-Mosell : Piano

DECCA 4816299

Philip Glass

Echorus - pour 2 violons et orchestre à cordes

Chie Peters : Violon

Orchestre De Chambre De Berlin

Simon Halsey, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4790571

Claudio Monteverdi

Acte V : Questi I campi di tracia

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901553/54

Federico Mompou

Scènes d'enfants : 1. Cris dans la rue; 2. Jeux sur la plage; 3. Jeu II - pour piano

Luis Fernando Perez

MIRARE MIR364

Giovanni Gabrieli

Canzon n°2 C 187; Canzon n°3 C 188; Canzon n°4 C 189

Liuwe Tamminga : Orgue

Bruce Dickey : Cornet à bouquin

Doron Sherwin : Cornet à bouquin

PASSACAILLE 994

Manuel De Falla

Homenaje / Le Tombeau de Claude Debussy

Wilhem Latchoumia : Piano

LA DOLCE VOLTA LDV27

Henri Dutilleux

Mystère de l'instant : Echos; Prismes; Espaces lointains - pour cordes cymbalum et percussions Denes Varjon : Piano

Orchestre De Chambre De Lausanne

Heinz Holliger, direction

CLAVES 50-1113

François Couperin

Concert royal n°2 en Ré Maj : 5. Echos. Tendrement

Yoko Kawakubo : Violon Maite Larburu-Garmendia : Violon Elise Ferriere : Flûte à bec Stefanie Troffaes : Flûte traversière baroque Benoit Laurent : Hautbois, Flûte traversière Myriam Rignol : Basse de viole Mathilde Vialle : Basse de viole Dana Karmon : Basson Nicolas Muzy : Théorbe, Guitare baroque Julien Wolfs : Clavecin Les Timbres

FLORA FLORA4218

Giuseppe Verdi

Le trouvère : Miserere ah che la morte ognora (Acte IV) duo leonora manrico Maria Callas : Soprano

Giuseppe Di Stefano : Ténor

Choeur Du Theatre De La Scala De Milan

Orchestre Du Theatre De La Scala De Milan

Herbert Von Karajan, direction

EMI EMI 7695432

Arvo Part

Estonian lullaby - pour choeur de filles et cordes Choeur De L'Ecole De Chant De Vilnius

Kremerata Baltica

Gidon Kremer, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4796667

Michel Richard DelalandeSymphonies pour les soupers du Roy : Suite n°2 : Air pour les échos, Sarabande, Concert, Air, Gavotte, Passepied La Simphonie Du Marais

Hugo Reyne, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901337/40

Franz Schubert

Der Hirt auf dem Felsen op posth 129 D 965 (Le Pâtre sur le rocher) - pour mezzo-soprano clarinette et piano Christa Ludwig : Mezzo-soprano

Gervase De Peyer : Clarinette

Geoffrey Parsons : Piano

WARNER CLASSICS 0190295690205/6

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Ranz des vaches (Acte I Sc 1); On entend des montagnes (Acte I Sc 1) Choeur Orchestre De L'Academie Sainte Cecile De Rome

Antonio Pappano, direction

EMI CLASSICS 0288262

Giacomo Meyerbeer

Le ranz des vaches d'appenzell

Jill Feldman : Soprano

Leslie Poleri Tosi : Soprano

Gilles Ragon : Ténor

Kenneth Weiss : Piano

OPUS 111 OPS 30-132

Thomas Adès

Polaris op 29 - voyage pour orchestre

Orchestre Symphonique De Londres

Thomas Ades, direction

LSO (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA) LSO0798

Traditionnel

Clarinet polka yodel Mary Schneider Melinda Schneider

Orchestre International De Sydney

Tommy Tycho, direction

KOCH CLASSICS 3-6650-2