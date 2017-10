Le programme musical de Denisa Kerschova : Monteverdi, Humperdinck, Ketèlbey

On vous offre des places

, © DR

Gagnez des places pour le concert de Sandrine Piau avec l'Orchestre de chambre de Paris, dirigé par David Reiland le mercredi 11 octobre à 20h au Théâtre des Champs-Elysées.

« Je considère Mallarmé non seulement comme le plus grand poète français, mais comme le seul, puisqu’il a rendu poétique la langue française, qui n’était pas destinée à la poésie », affirma Ravel. Il composa les Trois Poèmes si remarquablement brefs et denses à la veille de la Première Guerre mondiale. C’est après le conflit qu’Alban Berg orchestra Sept de ses Lieder de jeunesse. Ces pages aussi éthérées que sensuelles sont l’expression du romantisme finissant. Reinbert de Leeuw en a réalisé une version pour orchestre de chambre. Une guerre mondiale plus tard, Strauss évoque dans son opéra Capriccio la vie d’un poète, d’un compositeur, de sa maîtresse et de ses domestiques. La primauté du verbe se révèle dans cette œuvre nostalgique de la Vienne de l’empereur François-Joseph. C’est bien le testament lyrique du compositeur autrichien dont on retrouve le parfum dans la version pour sextuor.

Au programme :

Ravel : Trois poèmes de Stéphane Mallarmé

Strauss : Introduction de Capriccio (sextuor à cordes)

Berg : Sept Lieder de jeunesse (version de Reinbert de Leeuw)

Mozart : Symphonie n° 29 K. 201

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous.