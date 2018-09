Le programme musical de Denisa Kerschova : Monteverdi, Chopin, Delerue

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Bertrand Chamayou avec l'Orchestre national de France dirigé par Emmanuel Krivine le jeudi 13 septembre 2018 à 20h à l'Auditorium de La Maison de la Radio.

Au programme :

Édouard Lalo :Le Roi d'Ys (Ouverture)

Camille Saint-Saëns :Concerto pour piano et orchestre n°5 "Égyptien"

Johannes Brahms :Symphonie n°4

Deux œuvres du répertoire français, dont le Cinquième Concerto pour piano de Saint-Saëns composé en 1896, un an avant la mort de Brahms, et la Quatrième Symphonie du grand Johannes. Un programme qui nous fait aller de Paris à Vienne et forme le portique de l’intégrale des symphonies de Brahms dirigées par Emmanuel Krivine.

Soirée Chamyou and Friends le 26 septembre au Studio 104 de La Maison de la Radio

L'agenda des régions

La voix sublimée par le chant mais aussi la voix parlée, tout aussi magique et mystérieuse. La voix dans sa dimension artistique mais aussi la voix que nous avons tous en partage, trait majeur de notre humanité, de notre identité, véhicule essentiel de nos échanges avec les autres.

Le Festival l’Esprit des pierres est porté par l’Ensemble Beatus, dirigé par Jean-Paul Rigaud. Il a lieu chaque année, en septembre, autour des Journées du patrimoine. Pour mettre en valeur le patrimoine, l’Ensemble Beatus a voulu l’inscrire dans différents lieux emblématiques de Limoges et alentours.

Au programme, la plus célèbre des œuvres symphoniques de Mendelssohn. L’ouverture, composée à dix-sept ans, est une géniale description en musique de la féerie dramatique de Shakespeare. Alors qu’il est un musicien très en vue en Europe, il reprend sa partition de jeunesse et l’augmente en 1843 à la demande de Frédéric-Guillaume IV de Prusse, en vue d’accompagner une représentation de la comédie. Avec la soprano Chloé Briot et la mezzo Alice Ferrière.

Quelle musique voyez-vous sur la linogravure "Faunes et chèvres" (1959) de Pablo Picasso ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de la linogravure "Faunes et chèvres" (1959) de Pablo Picasso et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 7 septembre.

, © Succession Picasso 2018

Cette linogravure est visible dans le cadre de l’exposition "Picasso et la danse" du 19 juin au 16 septembre 2018 à la Bibliothèque-musée de l’Opéra du Palais Garnier.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel

Musique pour les feux d'artifices Royaux HWV 351 : Ouverture ; Bourrrée ; La Paix

Le Concert Spirituel

Direction, Hervé Niquet

GLOSSA GCD 921606

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée : Pur ti miro (Acte III)

Nuria Real, soprano

Philippe Jaroussky, contreténor

L'Arpeggiata

Direction, Christina Pluhar

VIRGIN CLASSICS 5099923614000

François Couperin

Le Carillon de Cithère

Alexandre Tharaud, piano

HARMONIA MUNDI 0794881834426-1-7

Richard Strauss d'après François Couperin

Marche, Tourbillon Carillon tiré de la suite de danse TrV 245

Staatskapelle de Dresde

Direction Rudolf Kempe

WARNER CLASSICS 4 31780 2

Georges Delerue

Fanfare pour un temps de joie

Grand Ensemble de Cuivres et Percussions des Hauts de France

Direction, Bernard Calmel

TRITON 3480385279722-1-24

Georges Bizet

L’Arlésienne : Marche des rois mages pour choeur d'enfants et piano

La Maîtrise des Hauts de Seine

VIP CONSEILS 2001

Antonio Vivaldi

Concerto pour mandoline en Do Maj P 134 RV 425

Ugo Orlandi, mandoline

I Solisti Veneti

Direction, Claudio Scimone

ERATO ERAT ECD 88 042

Frédéric Chopin

Sonate nº2 en si bemol min op 35 "marche funèbre"

Ivo Pogorelich, piano

DGG 463678-2

Jean-Féry Rebel

Les Éléments : Tambourins I & II Sicilienne Rondeau & Caprice

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

MUSIFRANCE 2292-45974-2

Ludwig van Beethoven

Sonate nº5 en Fa Maj op 24 : Adagio molto espressivo, pour violon et piano

Nathan Milstein, violon

Rudolf Firkušný, piano

EMI 7648302

Georges Delerue

Fanfare pour un temps de sérénité

Grand Ensemble de Cuivres et Percussions des Hauts de France

Direction, Bernard Calmel

TRITON 3480385279722-1-24

Bedrich Smetana

Dalibor : Pochod (Acte I)

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction, Jiří Bělohlávek

ONYX ONYX4158

Hector Berlioz

Damnation de Faust : Marche hongroise

Orchestre Philharmonique d’Israël

Direction, Gary Bertini

HELICON 02-9648

Fanfare Vassourinhas de Olinda

Mulheres e flores

PAN RECORDS PAN 175CD

Gerónimo Giménez

La boda de Luis Alonso : Intermezzo

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction, Gustavo Dudamel

DGG 476 4717

Alessandro Scarlatti

Il giardino di rose / La Santissima Vergine del Rosario : Mentr' io godo in dolce oblio (Air de l'Espérance)

Elizabeth Watts, soprano

English Concert

Direction, Laurence Cummings

HARMONIA MUNDI HMU807574

Franz Liszt

Concerto n°1 en Mi bémol Maj S 124 : Allegro maestoso

Bertrand Chamyou, piano

Le Cercle de l'Harmonique

Direction, Jérémie Rhorer

Radiohead

Creep

La Scala

PIAS