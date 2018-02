Le programme musical de Denisa Kerschova : Marazzoli, Beethoven, Copland

On vous offre des places

Gagnez des places pour le Festival de Musique de Toulon pour le concert du Quatuor Prazak accompagné du clarinettiste Raphael Sévère le samedi 10 février à 20h à l'Opéra de Toulon.

Au programme :

Schumann : Quatuor à cordes en fa majeur, opus 41/2

Brahms : Quatuor à cordes en si bémol majeur, opus 67

Mozart : Quintette pour clarinette et cordes en la majeur, K581

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en La Maj K 208 L 238 par Thibaut Cauvin

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris ?

, © Dordrecht, Dordrechts Museum

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 9 février en vous inspirant du tableau "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris.

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition Les Hollandais à Paris 1789-1914, du 6 février 2018 au 13 mai 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Leroy Anderson

Bugler's holiday

Orchestre de Concert de la BBC

Direction Leonard Slatkin

Naxos 8559313

Johann Strauss Fils / Arrgt Anton Webern

Schatz-Walzer / Valse du trésor op 148 - version pour accordéon, piano et quatuor à cordes

Marie Josephe Jude: piano / Elodie Soulard: accordéon / François Marie Drieux, Claire Rapin: violons / Vincent de Bruyne (alto ) , Jean Michel Groud: violoncelle direction Jean-François Heisser

Mirare 133

Otto Nicolai

Les joyeuses commères de Windsor WoO 114 : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Christian Thielemann

DGG 002894797134

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée: Bei mannern welche liebe fuhlen / Der holle rache kocht in meinem herzen

Uri Caine Ensemble

Winter and Winter 9101302

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée / Bei mannern welche liebe fuhlen (Acte I) duo pamina papageno

Lisa Della Casa / Walter Berry

Orchestre Philharmonique de Vienne direction Karl Boehm

Orfeo 394201

Ludwig Van Beethoven

7 variations en Mi bémol Maj sur Bei Männern welche Liebe fühlen de La flûte enchantée de Mozart WoO 46

Maurice Gendron : violoncelle

Jean Françaix : piano

Meloclassic 3005

Francis Poulenc

Concert Champêtre FP 49 - pour clavecin et orchestre

1. Andante

2. Finale

Katerina Chrobokova, clavecin

Anima Eternae

Direction Jos Van Immerseel

ZZT 110403

Marco Marazolli

La predica del Sole

1. Sinfonia

2. Ergi la mant'al sole

3. Io sono il sole

4. Tu sereni I giorni nostri

5. Ma sentile mortali

6. Si si corra si voli

7. Poiche Sovente

Monique Zanetti / Barbara Kusa: sopranos / Jean-François Lombard, Hervé Lamy: ténors / Arnaud Richard: basse

Les Paladins

Direction Jerôme Correas

Ambronay Editions 0013

Domenico Scarlatti

Sonate en La Maj K 208 L 238

Thibaut Cauvin: guitare

Vogue 88883725222

Aaron Copland

Concerto pour clarinette harpe piano et orchestre à cordes

1. Slowly and Expressively

2. Rather fast

Andreas Ottensamer: clarinette

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Direction Yannick Nezet-Seguin

DGG 00289 481 0131

Paul Ladmirault

10 chansons écossaises

1. Je suis bien trop jeune pour me marier

2. Joli petite chose

3. Marie Morinson

4. L'enclos

Ensemble vocal Melisme(s)

Direction Gildas Pungier

Colette Diard : piano

Skarbo 2084

Johannes Brahms

Quintette en si mineur opus 115 : 4.Con moto

Quatuor Prazak

Raphaël Sévère : clarinette

Mirare 282