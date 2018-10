Le programme musical de Denisa Kerschova : Marais, Stravinsky, Britten

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Nikolaï Lugansky avec l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine le jeudi 18 octobre à 20h à l'Auditorium de Radio France.

Au programme :

Modeste Moussorgski :

La Khovantchina (ouverture)

Sergueï Rachmaninov :

Concerto pour piano et orchestre n°2

Anton Dvořák :

Symphonie n°8

Un programme slave, certes, mais on ne peut plus divers: quoi de plus différent du flatteur Deuxième Concerto de Rachmaninov que les rugosités de l’Ouverture de La Khovantchina ? Quoi de plus éloigné des mélancolies russes que les rythmes dansants de la Huitième Symphonie de Dvořák ?

La soirée est diffusée en direct sur France Musique par Benjamin François.

Pour gagner des places, cliquez ici.

L'Agenda des régions

Les 26èmes Automnales de l'Orgue du 30 septembre au 18 novembre 2018 dans le cadre de Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

Concert en la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms à Avignon le dimanche 14 octobre à 10h. Au programme :Messe brève de Diabelli.

Ensemble Vocal Guillaume Costeley

Luc Antonini, orgue de choeur

Pascal Bondis, direction

Lucienne Antonini, orgue doré

Concert en la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms à Avignon le dimanche 14 octobre à 17h. Au programme :le Requiem de Cherubini.

Orchestre et Ensemble Vocal Guillaume Costeley

Pascal Bondis, direction

Lucienne Antonini, orgue doré

Chantal Lamoureux, orgue de choeur

Puis, concert à Cavaillon le dimanche 21 octobre, à Avignon le 26 octobre...

32e Festival de Lanvellec et du Trégor jusqu'au 21 octobre 2018.

Le vendredi 19 octobre à 20h30 au Théâtre du Champ au Roy à Guingamp.

Au programme : Lully et Couperin avec Les Paladins dirigés par Jérôme Correas.

Le samedi 20 octobre à 20h30 en l'église Saint-Brandan à Lanvellec.

Au programme : Jehan Titelouze par Les Meslanges dirigés par Thomas Van Essen.

Le dimanche 21 octobre à 15h en la Cathédrale Saint-Tugdual à Tréguier.

Au programme : Euridice de Giulio Caccini par Scherzi Musicali dirigé par Nicolas Achten.

Quelle musique voyez-vous sur la photographie : "Jour de lessive..." de Dorothea Lange ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 19 octobre en vous inspirant de la photographie "Jour de lessive, quarante-huit heures avant l’évacuation des personnes d’ascendance japonaise de ce village agricole du comté de Santa Clara, San Lorenzo, Californie 1942" de Dorothea Lange.

, © The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum of California

Cette photographie est actuellement visible du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2019 au Jeu de paume à La Concorde à Paris dans le cadre de l'exposition "Dorothea Lange, Politiques du visible".

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Georg Philipp TelemannCantate TVWV 1 : 921 : Hallelujah (Air)

René Jacobs : Contre-ténor

Parnassus Ensemble

ACCENT ACC 77912 D

Johann Jacob Walther

Suite n°8 en Mi Maj : Prélude; Air varie; Sarabande variée; Gigue

David Plantier : Violon

Maya Amrein : Violoncelle

Andrea Marchiol : Clavecin, Orgue

Shizuko Noiri : Théorbe

Les Plaisirs Du Parnasse

David Plantier, direction

ZIZA ZZT 060902

Muzio Clementi

Gradus ad parnassus op 44 (intégrale) : Excercice n°7 : Vivacissimo; Excercice n°8 : Allegretto moderato e con grazia; Excercice n°9 : Preludio; Excercice n°10 : Allegro moderato - pour piano Alessandro Marangoni : Piano

NAXOS 8.572325

Claude Debussy

Children's corner, doctor gradus ad parnassum; jimbo's lullaby; serenade of the doll; the snow is dancing; the little shepherd; golliwogg's cake walk

Orchestre Symphonique De Quebec

Yoav Talmi, direction

ATMA CLASSIQUE SACD2 2377

Marin Marais

La sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris - pour violon avec viole de gambe et clavecin obligés Musica Antiqua De Cologne

Reinhard Goebel, direction

ARCHIV PRODUKTION 437086-2

Gabriel Fauré

Requiem en ré min op 48 : Pie Jesu Kathleen Battle : Soprano

Robert Sadin, direction

SONY CLASSICAL

Nicolas Vallet

Battaille (Le secret des muses) - pour luth Lutz Kirchhof : Luth

SONY SK 60767

Georg Friedrich Haendel

Parnasso in festa HWV 73 : Ho perso il caro bene (Air d'Orfeo) Christiane Karg : Soprano

Romina Basso : Mezzo-soprano

Complesso Barocco

Alan Curtis, direction

SONY 88875199812

Igor Stravinsky

Apollon musagète (Apollo) : Pas de deux; Coda; Apothéose (2ème tableau) Orchestre Philharmonique De Berlin

Simon Rattle, direction

EMI CLASSICS 7 23611 2

Antonio Zachara Da Teramo

Ie suy navrés / Gnaff'a le guagnele - pour ensemble vocal et instrumental La Fonte Musica

Michele Pasotti, direction

ALPHA 130332

Mikis Theodorakis

Rapsodie ast 306 : Terpsichore - pour violoncelle et orchestre Sebastian Hess : Violoncelle

Orchestre Symphonique De Nuremberg

John Carewe, direction

INTUITION RECORDS INT 3399 2

Franz Schubert

4 impromptus op posth 142 D 935 : Impromptu en fa min op posth 142 n°4 D 935 n°4 Nikolai Lugansky : Piano

NAIVE RECORDS AM214

Benjamin Britten

Jeune Apollon op 16 : Moderato - pour piano quatuor à cordes et orchestre à cordes Lyn Fletcher : Violon

Dara De Cogan : Violon

Tim Pooley : Alto

Peter Worrall : Violoncelle

Nikolai Lugansky : Piano

Orchestre Halle

Kent Nagano, direction

ERATO 3984-25502-2

Serge Rachmaninov

Concerto n°2 en ut min op 18 : 3. Allegro scherzando - pour piano et orchestre Nikolai Lugansky : Piano

Orchestre Symphonique De La Ville De Birmingham

Sakari Oramo, direction

WARNER CLASSICS 0190295869250/2