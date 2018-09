Le programme musical de Denisa Kerschova : Lully, Weber, Rautavaara

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la soprano Véronique Gens avec l'Ensemble Les Surprises dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas le dimanche 16 septembre à 17h à l'abbatiale d'Ambronay dans le cadre du Festival d'Ambronay.

Au programme : Airs et suites d'orchestre de Rameau, Campra, Lully, Rebel, Destouches...

Révélé par Ambronay, l'ensemble les Surprises a su tracer son chemin et se hisser parmi les meilleures formations de la jeune génération baroque. Il accompagne aujourd'hui l'immense soprano Véronique Gens, tragédienne née qui sublimera à ses côtés les grandes scènes et les airs de Rameau, Lully ou encore Campra.

L'agenda des Régions

Valer Sabadus se classe déjà parmi les meilleurs contre-ténors du monde. Sa voix radieuse et agile aux multiples couleurs s'impose sur les plus grandes scènes d'opéra. Accompagné par les musiciens de Concerto Köln, il rend ici hommage au plus célèbre des castrats, Farinelli, sous le prisme de sa relation amicale et musicale avec le poète Metastasio, ce « cher jumeau » qu'il aimait tant.

À l’origine un lieu curieux, château et forteresse en même temps, sans doute un ancien relais d’armées, protégé du monde par quinze kilomètres de champs, lacs et forêts alentour. C’est dans le contexte historique de cette cité qu’on nommait Filistenges en 1070, Finstingen dès 1323, et Fenetranges en 1433, non loin du château médiéval de Diane de Dommartin, restauré au 18e par Dominique de Frimont, dans la superbe collégiale gothique Saint-Rémy du 15e , qu’a lieu depuis 37 ans la majeure partie des concerts qui illustrent son passé !

En 1705, à l’âge de 20 ans, Bach entreprend un voyage vers Lübeck pour rencontrer le grand Buxtehude. Il parcourt quatre cents kilomètres à pied ; parti pour quatre semaines, il y restera quatre mois. L’immense talent de narrateur de Gilles Cantagrel et sa parfaite connaissance historique nous replongeront dans cette période si riche et pourtant méconnue.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "La vague" de František Kupka ?

, © Archive Galerie des beaux-arts d’Ostrava. ADAGP, Paris 2018

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 14 septembre en vous inspirant du tableau "La vague" de František Kupka (1902).

Ce tableau est actuellement visible au Musée Départemental Breton de Quimper dans le cadre de l'exposition "Artistes tchèques en Bretagne" du 16 juin au 30 septembre 2018.

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Ballade en Fa dièse Maj op 19 - pour piano et orchestre

Robert Casadesus, piano

Orchestre philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

SONY 5033972

Einojuhani Rautavaara

Concerto n°3 pour piano et jardins d'automne

Piano et direction, Vladimir Ashkenazy

Orchestre philharmonique d'Helsinki

ONDINE ODE 950-2

Ludwig van Beethoven

Quintette en Mi bémol Maj : Allegro - pour hautbois 3 cors et basson

Académie Ricercar

RICERCAR RIC 28

Carl Maria von Weber

Der Freischütz : Wie nahte mir der Schlummer - Leise leise fromme Weise (Acte II Sc 2) Récitatif et air d'Agathe

Staatskapelle de Dresde

Gundula Janowitz, soprano

Direction, Carlos Kleiber

DGG 415432-2

Antonio Vivaldi

Concerto en la min RV 419 : pour violoncelle cordes et basse continue

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Akademie für Alte Musik de Berlin

Direction, Georg Kallweit

HARMONIA MUNDI HMC 902095

Leonardo Vinci

Artaserse : Torna innocente e poi (Acte I Sc 13) Air de Semira

Valer Sabadus, contre-ténor

Concerto Köln

Direction, Diego Fasolis

VIRGIN CLASSICS 5099960286925

Félix Mendelssohn

Symphonie nº8 en re majeur pour orchestre a cordes : Allegro molto

Concerto Köln

TELDEC 4509-94565-2

Gabriel Fauré

Mélodies, op. 18 : Automne

Trois mélodies, op. 85 : Dans la forêt de septembre

Bernard Kruysen, baryton

Noël Lee

VALOIS V 4804

Jean-Baptiste Lully

Ballet des Arts : V. La Chasse

Dorothée Leclair, soprano

Mélodie Ruvio, contralto

Romain Champion, ténor

Arnaud Richard, basse

La Symphonie du Marais

Direction Hugo Reyne

ACCORD 480 088

Ludwig van Beethoven

Sonate n°18 en Mi bémol Maj op 31 n°3 (La chasse) : 2.Scherzo; 3.Menuetto; 4.Presto

Jean-Efflam Bavouzet, piano

CHANDOS CHAN 10798(3)

André Campra

Le Carnaval de Venise : mes yeux fermez vous a jamais (Acte III Sc 5) Air d'Isabelle

Véronique Gens, soprano

Les Talens Lyriques

Direction, Christophe Rousset

VIRGIN CLASSICS 094634676229

Adam Adolphe

Giselle : La chasse (Acte I)

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction, Richard Bonynge

DECCA 417505-2

Franz Liszt

12 études d'exécution transcendante S 139 : Mazeppa en ré min s 139 n°4

Georges Cziffra

EMI 5627992