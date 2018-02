Le programme musical de Denisa Kerschova : Lully, Ravel, Bernstein

On vous offre des places

Gagnez des places pour la Nuit du piano au Festival de Musique de Toulon le samedi 17 février à 18h. Vous retrouverez François Dumont, Nathalia Milstein, Jean-Paul Gasparian et Judith Jauregui.

Au programme :

François Dumont : Bach Caprice sur le départ du frère bien-aimé, BWV 992 / Beethoven Sonate n°2 « La Tempête » en ré mineur, opus 31

: Bach Caprice sur le départ du frère bien-aimé, BWV 992 / Beethoven Sonate n°2 « La Tempête » en ré mineur, opus 31 Nathalia Milstein : Liszt « Die Loreley » / Ravel « Tombeau de Couperin »

: Liszt « Die Loreley » / Ravel « Tombeau de Couperin » Jean-Paul Gasparian : Brahms Fantaisies opus 116 / Messiaen Regard de l'Esprit de joie

: Brahms Fantaisies opus 116 / Messiaen Regard de l'Esprit de joie Judith Jauregui : Beethoven Sonate n°25 en sol majeur, opus 79 / Debussy Estampes : Pagodes, La soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie – L'isle joyeuse

: Beethoven Sonate n°25 en sol majeur, opus 79 / Debussy Estampes : Pagodes, La soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie – L'isle joyeuse Nathalia Milstein : Schumann Fantaisie en ut majeur, opus 17

: Schumann Fantaisie en ut majeur, opus 17 Jean-Paul Gasparian : Ravel Valses nobles et sentimentales / Schubert Impromptus D.899 n°2 et n°3

: Ravel Valses nobles et sentimentales / Schubert Impromptus D.899 n°2 et n°3 Judith Jauregui : Schumann Arabesque, opus 18 / Poulenc Trois Novelettes FP 47/173 : Novelette en do majeur, Novelette en si bémol majeur, Novelette en mi mineur sur un thème de Manuel de Falla / Mendelssohn Variations sérieuses, opus 54

: Schumann Arabesque, opus 18 / Poulenc Trois Novelettes FP 47/173 : Novelette en do majeur, Novelette en si bémol majeur, Novelette en mi mineur sur un thème de Manuel de Falla / Mendelssohn Variations sérieuses, opus 54 François Dumont : Ravel La Valse / Gaspard de la nuit

Programmation musicale

Hector Berlioz

Le carnaval romain : ouverture opus 9

Boston Symphony Orchestra

Direction Seiji Ozawa

Boston Symphony 111

Ernesto Lecuona

1. La comparasa pour le défilé du carnaval

2. Y la negra bailaba

3. A la antigua

4. Impromptu

5. Por qué te vas

Gabriela Montero : piano

Emi classics 6411442

Arthur Schwartz / Howard Dietz

Inside USA : At the mardi gras

Beatrice Lillie / Irving Miller Orchestra

Nat King Cole

Come to the Mardi Gras

Nat King Cole with Armando Romeu JR'S Orchestra

Unviersal Music 56114451

Ferde Grofe

Mississippi suite : mardi gras

Orchestre Symphonique de Bournemouth

Direction William Stromberg

Naxos 8559007

Jean Baptiste Arban

Variations sur le carnaval de Venise

Wynton Marsalis : trompette / Ensemble à vents Eastman direction Hunsberger

Sony 60804

Leonard Bernstein

West side story danses symphoniques

1. Prologue : allegro moderato

2. Somewhere : adagio

3. Scherzo : Vivace leggiero

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Michael Tilson-Thomas

DGG 4399262

Traditionnel / Arrangement David Miller

Triaca musicale pour luth, guitare et chitarrino

1. Matasins

2. Boufons

3. Gaillarde

I fagiolini: David Miller: Luth, Eligio Quinteiro: Chittarino

Lynda Sayce : guitare baroque

Chandos 0665

Robert Schumann

Carnaval opus 9

1. Reconnaissance

2. Pantalon et Colombine

Slava Pechocova: piano

Praga 250283

Camille Saint Saens

Le carnaval des animaux

1. Personnages a longues oreilles_ le coucou au fond des bois

2. Volière

3. pianistes-Fossiles

4. Le cygne

5. Final

Aldo Ciccolini / Alexis Wessenberg: pianos / Michel Debost: flûte traversière / Robert Cordier : violoncelle / MArcel Cazauran: contrebasse

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Direction Georges Prêtre

EMI 7691122

Anton Dvorak

Carnaval op 92 b 169

Orchestre de Philadelphie

Direction Wolfgang Sawallisch

Water Lily Acoustics 849059

Jean Baptiste Lully

Le Carnaval LWV 36 : Ouverture

Cafe Zimmermann

Direction Pablo Valetti

Alpha 955

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : Ondine

François Dumont : piano

Piano Classics 0055

Dimitri Kabalevski

Colas Breugnon opus 24a : Fête populaire: suite pour orchestre

Philharmonie de la Radio NDR de Hanovre

Direction Adrian Prabava

CPO 7776682

Igor Stravinsky

Petrouchka : 4eme tableau :

1. La foire du Mardi-Gras (la nuit)

2. Danse des infirmières humides

3. Le paysan et son ours dansant

4. Le joyeux négociant et deux bohémiennes

5. Danse des personnalités et de leurs survivants

6. Les artistes de théâtre

7. Le combat entre le Maure et Petrouchka

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Evgueni Svetlanov

Warner Music France 5101145072

Alexandre Boely

Quatuor en La Majeur opus 27 n° 1 : 3.Scherzo

Trio à cordes de Paris: Charles Frey: violion / Michel Michalakakos : Alto, Jena Grout: violoncelle et Edouard Popa: violon

Le chant du monde 278821