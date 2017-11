Le programme musical de Denisa Kerschova : Lully, Debussy, Britten

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du Quatuor Van Kuijk le samedi 25 novembre à 16h à l'Auditorium du Louvre à Paris.

Au programme :

Claude Debussy : Quatuor à cordes en sol mineur

Maurice Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur

Après un premier concert au Louvre l’an passé consacré à Mozart, le quatuor Van Kuijk est de retour à l’auditorium pour nous présenter les deux quatuors à cordes les plus emblématiques du répertoire français. Pour Debussy et Ravel, cette unique confrontation quasiment au même âge avec un genre aussi exigeant qu’intimidant marquait pour les deux compositeurs une étape importante dans leur chemin artistique, bientôt suivie pour le premier par le Prélude à l’Après-midi d’un Faune et pour le second par les Miroirs pour piano.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en la mineur K 404 L 222, transcription pour quatuor de saxophones de Salvatore Sciarrino : Andante

Quelle musique voyez-vous sur : " Fête musicale donnée par le cardinal de La Rochefoucauld" de Panini, 1747 ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 24 novembre en vous inspirant du tableau : "Fête musicale donnée par le cardinal de La Rochefoucauld au théâtre Argentina à Rome en 1747 à l’occasion du mariage du Dauphin, fils de Louis XV", 1747, de Giovanni Paolo Panini.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.