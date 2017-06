Le programme musical de Denisa Kerschova : Les secrets (1/2)

On vous offre des places

Dans le cadre des Concerts de Poche, concert du pianiste Michel Dalberto et de la mezzo-soprano Sophie Koch le samedi 17 juin à 20h30 à Saint-Maurice dans l'église communale (91)

Avec son jeu audacieux et généreux, il est considéré comme l'un des pianistes les plus doués de sa génération. Fidèle parmi les fidèles des Concerts de Poche, Michel Dalberto allie son talent à celui de Sophie Koch, magnifique cantatrice ovationnée sur les plus belles scènes internationales. Un duo de très haut vol, à ne pas rater.

Programme du concert :

Johannes Brahms :

Vergebliches Ständchen op. 84 en sol majeur

Liebestreu op. 3 n°1 en ut mineur

Wie Melodien Zieht es mir op. 105 n°1 en si bémol majeur

Richard Strauss :

Schlechtes Wetter

Befreit

Nichts op. 10 n°2

Richard Wagner :

2 Wesendonck Lieder "Der Engel" et "Im Treibhaus"

Alban Berg :

Nacht (extrait des 7 Frühe Lieder)

Gabriel Fauré :

Nocturne n°6

Maurice Ravel :

Scheherazade

Georges Bizet

"Près des remparts de Séville" extrait de Carmen

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Bedrich Smetana

Le secret : Ouverture pour orchestre

Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction Ginandrea Noseda

Chandos 10518

Peter Illich Tchaïkovski

Sonate n°1 en Sol Maj op 37 (Grande sonate) : 2.Andante non troppo quasi moderato

Jonas Vitaud: piano

Mirare 308

Kezako

Domenico Cimarosa

Le mariage secret : Udite tutti udite (Acte I Sc 3) air de geronimo

Dietrich Fischer-Dieskau : baryton

Orchestre de chambre Anglais

Direction Daniel Barenboim

DGG 4635192

Nicolas Vallet

Onse vader in hemelryck

Rolf Lislevand: luth

Astree 8588

Jean Sebastien Bach

Suite n°3 en Ut Maj BWV 1009 pour violoncelle :

1. Bourrée 1

2. Bourrée 2

3. Gigue

Mstislav Rostropovitch: violoncelle

EMI 5678072

Gabriel Fauré

Le secret op 23 n°3

Felicity Lott: soprano

Graham Johnson : piano

Hyperion 67335

Barbara Strozzi

L'Eraclito amoroso - pour mezzo-soprano et basse continue

Magdalena Kozena: mezzo-soprano

Private Musicke

Direction Pierre Pitzl

DGG 4778764

François Couperin

Pièces de clavecin Livre III 16ème ordre en Sol Maj :

1. La distraite

Pièces de clavecin Livre III 17ème ordre en mi mineur

2. Les petits moulins à vents

3. Les petites crémières de Bagnolet

Scott Ross: clavecin

Stil 2306 SAN 78

Erich Wolfgang Korngold

Concerto en Ré Maj op 35 pour violon et orchestre : Finale : Allegro assai vivace

Renaud Capuçon: violon

Orchestre Philharmonique de Rotterdam

Direction Yannick Nezet-Seguin

Virgin Classics 5099969458903

Alban Berg

Suite lyrique pour quatuor à cordes

1. Adagio appassionato

2. Presto delirando

3. Largo desolato

Quatuor Alban Berg

EMI 5551902

Alma Mahler

1. Lobgesang

2. Die stille stadt

Sabine Ritterbusch: soprano / Heidi Kommerell: piano

Audite 97485

Ludwig Van Beethoven

12 variations en Fa Maj sur Ein Mädchen oder Weibchen de la Flûte enchantée de Mozart op 66

Pieter Wispelwey: violoncelle / Dejan Lazic: piano

Channel Classics 22605

Richard Strauss

1. Heimliche aufforderung op 27 n°3 trv 170 n°3

2. Morgen op 27 n°4 trv 170 n°4 "demain op 27 n°4 trv 170 n°4"

Sophie Koch: mezzo-soprano

Philippe Entremont: piano

Cascavelle 3117