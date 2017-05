Le programme musical de Denisa Kerschova : Les Rêves (2/2)

On vous offre des places

Concert au Festival Embaroquement immédia à Valenciennes le dimanche 21 mai 2017 à 16h30 à Condé-sur-l’Escaut dans l’église Saint-Wasnon :

Sophie Landy, soprano

Fruzsina Hara, trompette baroque

Marjolaine Cambon, basse et dessus de viole

Pascal Lefrançois, orgue positif, clavecin, direction

Au programme :

Girolamo Fantini (1600-1675) : Sonate pour trompette et continuo « detta del Saraccinelli »

Alessandro Melani (1639-1703) : Cantate All’armi pensieri

Alessandro Scarlatti (1160-1725) : Aria In terra la guerra, Aria Conentatevi, o fidi pensieri, aria Moi tesoro per te moro

Antonio Caldara (1670-1736) : Aria La Vittoria segue

Henry Purcell (159-1695) : From Rosy Bower’s

Georg Friesdrich Haendel : Eternal Source of Light Divine

Quelle musique voyez-vous sur "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870) ?

, © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 20 mai en vous inspirant du tableau "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870).

Actuellement visible à la National Gallery of Art à Washington dans le cadre de l'exposition : Frédéric Bazille and the Birth of Impressionism du 9 avril au 9 juillet 2017.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jules Massenet

Manon : "En fermant les yeux, je vois là-bas"

Roberto Alagna, ténor

Angela Gheorghiu, soprano

Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie

Direction Antonio Pappano

EMI 5570052

Piotr Illich Tchaikovsky

Paraphrase de la belle au bois dormant / Paraphrase de concert pour piano

Earl Wild: piano

Ivory Classics 70907

Kezako

Piotr Illich Tchaikovsky

La belle au bois dormant op 66 / Arrangement pour petit orchestre :

1. Pas de Deux / L'oiseau bleu : adagio

2. Pas de Deux / L'oiseau bleu : Variation 1

3. Pas de Deux / L'oiseau bleu : Variation 2

4. Pas de Deux / L'oiseau bleu : Coda

Orchestre Symphonique de la Columbia

Direction Igor Stravinsky

Sony Classical 8887502616236

Georg Friedrich Haendel

Ode for the birthday of Queen Anne HWV 74 : Eternal source of light divine

Kathleen Battle : soprano

Wynton Marsalis: Trompette

Orchestre de Saint Luke de New York

Direction John Nelson

Sony Classical 8898538236209

Bohuslav Martinu

Suite h 253b / Suite de l'opéra Juliette :

1. Vivo

2. Lento

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction Charles Mackerras

Supraphon 39942

Éphéméride

Bedrich Smetana

Dalibor : Nezaslzchli jste jeste housli zvuky (Acte III) Milada choeur

Eva Depoltova : soprano

Chœur Philharmonique Tchèque de Brno

Orchestre Philharmonique D'Etat de Brno

Direction Vaclav Smetacek

Supraphon 40912

Claude Debussy

Rêverie

Jean Efflam Bavouzet : piano

Candos 10467

Jean Baptiste Lully

Atys LWV 53 : Dormons dormons tous (Acte III Sc 4) Le Sommeil

Musica Antiqua de Cologne

Direction Reinhard Goebel

DGG 4634462

John Dowland

1. A dream P75 / Pavane

2. Lady Clifton's Spirit P 45 / Gaillarde

Hopkinson Smith : luth

Naive 8896

Robert Schumann

Scènes d'enfants opus 15 :

1. Rêverie / Au coin du feu

2. Sur le cheval de bois

3. Peut-être trop sérieux

4. Faire peur

5. L'enfant s'endort

Aldo Ciccolini : piano

Soupir editions S238

Hugo Wolf

Au sommeil

Wolfgang Holzmair, baryton

Imogen Cooper: piano

Wigmore Hall Live 0029

Maurice Ravel

L'enfant et les sortilèges : Arrière je réchauffe les bons (1er tableau) Le feu et L'enfant

Chloe Briot, soprano

Sabine Devieilhe, soprano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Mikko Franck

Parlophone 0190295896928

Jacques Offenbach

La belle Hélène / Version courte :

1. En couronne tressons les roses

2. La galere de cythère

3. Au cabaret du Labyrinthe

4. La galere de cythère 2'18''

5. Invocation : Dis moi Vénus

6. Couplets des rois

Orchestre Pasdeloup

Direction Jean Christophe Keck

Orphee 58

César Franck

Psyché : Psyché et Eros

Orchestre Philharmonique de Berlin Direction Carlo Maria Giulini

DGG 4196052

Francis Poulenc

4 airs chantés FP 46 pour ténor et piano :

1. Air Champêtre

2. Air Grave

Gabriel Fauré

Après un rêve opus 7 n° 1

Nicolai Gedda, ténor / Aldo Ciccolini

Emi Classics 6858782

Antonio Caldara

Iphigénie en Aulide: La vittoria segue

Susanne Ryden : soprano

Niklas Eklund: trompette

London Baroque orchestra

Direction Charles Medlam

Naxos 8553735

Franz Liszt

Rêve d'amour / Liebestraum en La bémol Maj S 541 n°3

Anne Queffelec : piano

Warner Music 5050467135727