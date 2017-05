Le programme musical de Denisa Kerschova : Les Rêves (1/2)

On vous offre des places

Assistez à la retransmission de Cavalleria Rusticana / Pagliacci le jeudi 18 mai à 19h30 à l'UGC Nancy, production de la dernière édition du festival de Salzbourg sous la direction de Christian Thielemann et dans une mise en scène de Philipp Stölzl.

Cavalleria Rusticana :

Santuzza : Lyudmyla Monastyrska

Turridu : Jonas Kaufmann

Lucia : Stefania Toczyska

Alfio : Ambrogio Maestri

Lola : Annalisa Stroppa

Pagliacci :

Nedda : Maria Agresta

Canio : Jonas Kaufmann

Tonio : Dimitri Platanias

Beppe : Tansel Akzeybek

Silvio : Alessio Arduini

Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor

Sächsischer Staatsopernchor

Salzburger Staatsopernchor

Staatskapelle Dresden

Direction : Christian Thielemann

Quelle musique voyez-vous sur "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870) ?

, © RMN-Grand Palais-Grand Palais-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 20 mai en vous inspirant du tableau "L'atelier de Bazille" de Frédéric Bazille (1870).

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Actuellement visible à la National Gallery of Art à Washington dans le cadre de l'exposition : Frédéric Bazille and the Birth of Impressionism du 9 avril au 9 juillet 2017.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Félix Mendelssohn

Le songe d'une nuit d'été op 61 : Ouverture

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction Christian Thielemann

DGG 002894797134

Gabriel Fauré

Improvisation sur "après un rêve" op 7 n°1 / Pour voix et piano / Transcription pour piano

Earl Wild: piano

Ivory classics 70907

André Campra

Le jaloux : Ou suis-je O reveil effroyable (Récitatif) - pour basse ensemble instrumental et basse continue

Hugo Oliveira : basse / Ensemble Ludovice direction Fernando Miguel Jaloto

Ramee 1107

Kezako

Giuseppe Tartini

Sonate en sol min B : g5 (Le trille du diable) / arrangement pour violon et piano :

1. Larghetto affetuoso

2. Allegro

3. Andante

4. Cadenza: adagio

David Oistrakh : violon / Vladimir Yampolski : piano

EMI 2147282

Igor Stravinsky

Octuor pour flûte traversière clarinette 2 bassons 2 trompettes et 2 trombones:

1. Thème et variations

2. Finale

Eastman wind ensemble direction Mark Davis Scatterday

AVI 2277

Franz Schubert

Winterreise op 89 D 91:

1. Fruhlingstraum

2. Einsamkeit

3. Die post

Florian Boesch : baryton / Malcolm Martineau: piano

Onyx 4077

Franz Liszt

Fantaisie sur des motifs favoris de l'opéra la Somnambule de Bellini S 393i

Giovanni Bellucci : piano

Opus 106 2564690748

Benjamin Britten

Le songe d'une nuit d'été : Now the hungry lion roars (Acte III) Les fées Puck Oberon et Tytania

John Shirley-Quick / Alfred Deller / Elizabeth Harwood / Stephen Terry

Choirs of Downside and Emmanuel Schools

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Benjamin Britten

LONDON 425663-2

Fernand Halphen

Le réveil du faune pour baryton violon et piano:

1. Introduction

2. Orientale

3. La statue se réveille

4. Ô méchants enfants cruels malfaisants

François Le Roux: Baryton / Alexis Galepine: violon / Jeff Cohen: piano

Buda Records 860138

Darius Milhaud

Les rêves de Jacob opus 294:

1. Prophétie

2. Deuxième rêve : Lutte avec l'ange et bénédiction

3. Israël

Solistes du Nouvel Orchestre Philharmonique

Erato 88254

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana : Mamma quel vino è generoso Air de Turiddu

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome

Direction Antonio Pappano

DECCA 4782258

Georg Friedrich Haendel

Ariodante HWV 33 Ballet : (Acte II Sc 10) :

1. Entrée des songes agréables

2. Entrée des songes funestes

3. Entrée des songes agréables effrayés

4. Le combat des songes funestes et agréables

Il complesso Barocco

Direction Alan Curtis

VIRGIN CLASSICS 50999 07084423