Le programme musical de Denisa Kerschova : Les Marionnettes (2/2)

On vous offre des places !

Concert à l'Auditorium du Louvre pour une carte blanche à l'Académie de Kronberg le samedi 29 avril à 16h :

Programme du concert :

Johannes Brahms : Sextuor à cordes n°1 en si bémol majeur opus 18

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Sextuor à cordes en ré majeur opus 70, « Souvenir de Florence »

Distribution :

Mihaela Martin, Marc Bouchkov, Fumika Mohri, violons

Adrien Boisseau, Timothy Ridout, altos

Frans Helmerson, Bruno Philippe, violoncelles

Fondée en 1993 et située près de Francfort, l’Académie de musique de Kronberg a vu passer dans ses rangs quantité de musiciens prestigieux : Valeriy Sokolov, Alina Ibragimova, Marie-Elisabeth Hecker, Tatjana Vassiljeva, Edgar Moreau… Lieu de formation et de rencontre, l’Académie de Kronberg nous montre à travers cette carte blanche de trois concerts ce qu’est le travail de l’interprète aujourd’hui : beaucoup de travail solitaire bien sûr, mais aussi des retrouvailles en groupe, pour trouver l’esprit de la musique de chambre, un atelier où naissent et grandissent les complicités, les amitiés musicales ou extra-musicales. Les étudiants les plus brillants des dernières promotions, tels Marc Bouchkov ou Adrien Boisseau, feront ainsi voir toute l’étendue de leur talent, seuls ou accompagnés par certains de leurs prestigieux professeurs, comme Mihaela Martin ou Frans Helmerson.

Programmation

Igor Stravinsky

Petrouchka :

1. 1er tableau Fête populaire de la semaine grasse

2. 1er tableau : Danse russe

Paul Jacobs: piano

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez

Sony Classical 8884301333219

Enrique Granados

Goyescas : Improvisation sur El pelele

Enrique Granados: piano

EMI 7548362

Kezako

Enrique Granados

Goyescas / Cuadro II : 1. Intermezzo; 2. Escena V; 3. Escena VI; 4. Final del Fandango

Carmen Gonzales / Maite Arruabarrena / Josep Ruiz / Alfonso Echeverria

Bilboko koral Elkartea

Orquestra de Cadaques

Direction : Gianandrea Noseda

Trito 0002

Salvatore Sciarrino

Terrible e Spaventosa storia del Principe di Venosa et Bella Maria :

1. Tu m'uccidi, o crudele

2. Sipario 1 (rideau 1)

3. Caccia (chasse)

4. Sciarra (rixe)

Lost Cloud Quartet

ZZT040802

Bohuslav Martinu

Petites pièces pour piano Livre :

1. Columbine dances

2. The new puppet

3. The shy puppet

4. Fairy-Tale

5. The puppet's dance

Emil Leichner : piano

Supraphon 36562

Rubrique éphéméride

Albert Roussel

Ségovia

Andres Segovia : Guitare

Decca DXJ 148

Leon Minkus

Don Quijote :

1. Le camp des gitans : Danse des gitans

2. Le théâtre des marionnettes

3. Don Quichotte dort

Orchestre de l'opéra de Sofia

Direction Nayden Todorov

Naxos 855706566

Traditionnel Indonésie

Sunda: Wayang Golek (Théâtre de marionnettes) : "Silih Asih" prologue musical

Orchestre du village de Dajeuhkolot

Direction Ano

Ocora 560016

Carl Orff

Gisei das Opfer : Prélude

Kathryn Lewek / Ryan McKinny / Ulrike Helzel / Markus Brück / Elena Zhidkova / Jana Kurucova / Burkhard Ulrich

Chœur et Orchestre de l’opéra allemand de Berlin

Direction Jacques Lacombe

Cpo 7778192

Charles Gounod

Marche funèbre d'une marionnette

Tristan Pfaff : piano

Aparte 107

Leos Janacek / Vaclav Talich (arrangeur)

La petite renarde rusée : Allegro - suite d'orchestre d'après l'opéra de Janacek

Orchestre de la philharmonie Tchèque de Prague

Direction : Vaclav Talich

Supraphon 38372

Fiorenzi Capri

Bof du film Les aventures de Pinocchio (de Luigi Comencini) : Viaggio in groppa al tonno

Orchestre non identifié

Direction Bruno Nicolai

Cam 74321108362

Piotr Illich Tchaikovsky

Sextuor à cordes en ré min op 70 Souvenir de Florence : 1. Allegretto moderato; 2. Allegro vivace

Quatuor Emerson

Paul Neubauer : alto

Colin Carr : violoncelle

Sony 88725470602