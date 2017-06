Le programme musical de Denisa Kerschova : Les fruits

On vous offre des places

Le concert du clarinettiste Pierre Génisson accompagné par le Quartet 212 le mardi 13 juin à 20h30 à La Salle Gaveau à Paris.

Pierre Génisson et le Quartet 212 constitué des solistes du Metropolitan Opera de New York vous présente pour une soirée exceptionnelle le programme de leur disque « How I Met Mozart » à paraître le 26 mai 2017 chez le Label Aparté.

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quintette avec clarinette en la majeur, K. 581 : 1. Allegro; 2 Larghetto; 3. Menuetto; 4. Allegretto con variazioni

Carl Maria Von Weber (1786-1826)

Quintette avec clarinette en si b majeur, op. 34 : 1.Allegro; 2. Fantasia. Adagio; 3. Menuetto; 4. Rondo. Allegro

Quelle musique voyez-vous sur "Terrasse de café le soir", de Vincent Van Gogh (1888)

, © Libre de droits

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de ce tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 9 juin.

Ce tableau sera visible du 23 juin au 10 septembre 2017 à la Grande halle de La Villette dans le cadre de l'exposition : "Imagine Van Gogh, une exposition immersive".

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jacques Offenbach

Mesdames de la halle : Ach'tez nos légum' et nos fruits (Sc 1) Choeur des marchandes

Michel Hamel, Ténor

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Manuel Rosenthal, direction

EMI 7493612

Erik Satie

3 morceaux en forme de poire - pour piano à 4 mains :

Manière de commencement

Prolongation du même

Lentement

Enlevé

Anne Queffélec, Piano

Catherine Collard, Piano

VIRGIN CLASSICS 7243 4 82002 2 8

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV 205 : Zerreisset zersprenget zertrümmert die Gruft :

Zerreisset zersprenget zertrümmert die Gruft (Choeur)

Können nicht die roten Wangen (Air de Pomone)

Clint Van Der Linde, Haute-contre

Choeur de Chambre de Namur

Les Agremens

Leonardo Garcia Alarcon, direction

AMBRONAY AMY031

Kezako

Richard Galliano

Framboise

Eddy Louiss, orgue

Richard Galliano, accordéon

DREYFUS FDM 36627-2

Manuel de Falla

Le tricorne : Les raisins

Ernest Ansermet, direction

Orchestre de la Suisse Romande

DECCA 414 039-2

Gioacchino Rossini

Quatre hors d'oeuvres : Les radis

Alessandro Marangoni, Piano

NAXOS 8.573107

Bohuslav Martinu

La romance des pissenlits

Miloslav Bures, Auteur

Martina Kritznerova, soprano

Choeur Philharmonique de Prague

Jaroslav Brych , direction

PRAGA DIGITALS PRD250170

Rubrique éphéméride : Hélène d’Egypte créé le 6 juin 1928 à Dresde

Richard Strauss

Hélène d'Egypte : Acte II : Zweite braut nacht (début de l'acte)

Deborah Voigt, Soprano

Orchestre symphonique américain

Leon Botstein, direction

TELARC Référence label CD-80605

George Gershwin

Porgy and Bess : Oh dey's so fresh an' fine ... I'm talkin' about devil crabs (Acte II Sc 3) La marchande de fraises et le marchand de crabes

Tiffany Nicole Wharton

Chauncey Packer

Orchestre Symphonique de Nashville

John Mauceri

DECCA 4757877

George Gershwin

Porgy and Bess : Acte 1 scene 1 : Introduction

Orchestre Philharmonique de Londres

Simon Rattle, direction

EMI 2150142

Leonard Bernstein

La bonne cuisine pour soprano et piano :

Plum pudding

Queues de boeuf

Tavouk gueunksis

Civet à toute vitesse

Patricia Petibon, Soprano

Susan Manoff, Piano

VIRGIN 5453682

Joaquin Rodrigo

Música para un jardín :

Berceuse de primavera

Berceuse de verano

Postludio

Orchestre de la ville de Grenade

Josep Pons, direction

HARMONIA MUNDI HM HMC 901764

João de Barro , Paul Misraki

Chiquita madame

Josephine Baker

Jo Bouillon et son orchestre

DISARCH 101

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette avec clarinette en La Maj K 581 :

1. Allegro

2. Larghetto

Pierre Genisson, Clarinette

Quartet 212

APARTE AP149

Ferenc Farkas

Gyümölcskosár (Corbeille de fruits) :

Szancsengo

Bekakiraly

A tündér

Paprika Jancsi szerenadja

Déli felhok

Sándor Weöres Auteur

Miklós Perényi Violoncelle

Dénes Várjon Piano

Lúcia Megyesi Schwartz, Mezzo-soprano

Kristóf Baráti, Violon

Lajos Rozmán Clarinette

TOCCATA CLASSICS TOCC0345