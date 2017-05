Le programme musical de Denisa Kerschova : Les frères & sœurs (1/2)

On vous offre des places

Le concert de Lionel Meunier avec l’ensemble Vox Luminis le mardi 30 mai 2017 à 20h30 au Temple protestant de l’Oratoire du Louvre

Programme :

Heinrich Schütz : Musikalische Exequien

Motets de Johann Bach, Johann Christoph Bach, Johann Michael Bach et Johann Ludwig Bach.

Les Musikalische Exequien furent écrites en hommage à Heinrich Posthumus von Reuss, protecteur et vieil ami qui disparut en 1635. Schütz y exprime la tristesse d'un homme qui voit ses proches s'éteindre et son pays dévasté par la Guerre de Trente ans. Et pourtant, quelle lumière consolatrice, quelle sérénité sublime. Cette hauteur spirituelle règne, à vrai dire, sur toute l'Allemagne du Nord, comme Vox Luminis va le démontrer en donnant également des motets de la famille Bach.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Tauride : Je t'implore et je tremble (Acte IV sc 1) Air d'Iphigénie

Véronique gens, soprano

Les Talens Lyriques

Direction Christophe Rousset

Virgin Classics 5099907092725

Alessandro Marcello

Concerto pour hautbois en ré mineur :

1. Andante e spiccato

2. Adagio

3. Presto

Andrea Mion, hautbois

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

Naive 30301

Kezako

Jean Sébastien Bach

Concerto en ré min BWV 974 : Adagio

Olivier Cave : piano

Aeon 1111

Johann Christian Bach

Sextuor en Ut Maj W B78 pour hautbois violon violoncelle 2 cors et clavecin obligé :

1. Allegro

2. Larghetto

3. Rondo

Ensemble Amarillis Héloise Gaillard: hautbois

Agogique 003

Fanny Mendelssohn

Trio avec piano en ré mineur opus 11 :

1. Lied (3eme mvt)

2 Finale (4eme mvt)

Trio brentano :Françoise Tillard: piano / Eduard Popa: violon / Raymond Maillard: violoncelle

OPUS 111 3071

Richard Morton Sherman

BOF du film "Mary Poppins" de Robert Stevenson : The Life I lead

Julie Andrews / Dick Van Dyke / Orchestre Dirigé par Irwin Kostal

Duchesse Compact Disc 352010

Gramophone : Sonate n°10 en sol majeur opus 96 enregistrée le 2 avril 1947 au Studio n°3 Abbey Road à Londres par la pianiste Hephzibah Menuhin et son frère Yehudi Menuhin au violon

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°10 en Sol Maj op 96 :

1. Allegro Moderato (mvt 1)

2. Poco allegro (mvt 4)

Yehudi Menuhin : violon / Hephzibah Menuhin : piano

Warner Classics 08256467770687

Franz Schubert

Schwestergruss D.762

Elly Ameling : soprano

Dalton Baldwinpiano

Philips 4100372

Michael Haydn

Requiem en ut min K I 8 S 148 :

1. Sanctus

2. Benedictus

3. Agnus Dei

Laudantes Consort direction Guy Janssens

Cypres 1651

Michael Haydn

Divertissement pour alto violoncelle et contrebasse en Mi bémol Maj : 1. Adagio con variazioni

Gerhard Dzwiza: contrebasse / Hirofumi Fukai : alto / Klaus Stoppel : violoncelle

Christophorus 01262

Johannes Brahms

Schwesterlein

Christa Ludwig / Gerald Moore

EMI CDM 7640742

Johannes Brahms

Duos op 61 : Schwestern

Edita Gruberova / Vesselina Kasarova / Friedrich Haider: piano

Nightingale Classics 0713602

Nadia Boulanger

Pièce sur des airs populaires flamands - pour orgue

Carolyn Shuster : orgue

Ligia Digital 010920609

Heinrich Schutz

Musikalische Exequien op 7 SWV 279 à 281 : Psaume 73 : Herr wenn ich nur dich habe SWV 280 - pour voix mixtes et basse continue

Vox Luminis

Direction Lionel Meunier

Ricercar 311