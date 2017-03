Le programme musical de Denisa Kerschova : Les femmes compositrices

Ce 8 mars, France Musique réaffirme la place des femmes dans la création musicale et propose une journée de musique exclusivement composées ou interprétées par des femmes

Dans le cadre du cycle "premiers feux" de l'Auditorium du Louvre

Trio Dali: 10/03/2017 - 20h Auditorium du Louvre

Amandine Savary, piano

Jack Liebeck, violon

Christian-Pierre La Marca, violoncelle

Ludwig van Beethoven: Trio en mi bémol majeur opus 1 n°1

Ernest Chausson: Trio en sol mineur opus 3

Publiés en 1795, les premiers trios de Beethoven sont à la fois un hommage à Haydn et le moyen pour le jeune compositeur d’affirmer d’emblée sa forte personnalité musicale. Chausson quant à lui cherche dans la composition de son Trio opus 3 à se consoler de son récent échec au prix de Rome, un passage obligé pour tout jeune compositeur français au XIXe siècle.

Quelle musique voyez-vous sur Œdipe et le Sphinx de Gustave Moreau

, © Bequest of William H. Herriman, 1920

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 10 mars

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 : Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Eleni Karaindrou

Eternity and a day (film) : Eternity theme - pour piano

Eleni Karaindrou : piano

Ecm 2220

Eleni Karaindrou

David : Ouverture - pour alto harpe flûte hautbois clavecin et orchestre à cordes

Camerata d'Athènes : Kim Kashkashian: alto / Vangelis Christopoulos : hautbois / Stella Gadedi : flûte traversière / Maria Bildea : harpe / Katerina Ktona: Clavecin

ECM 2221

Rubrique Kezako

Cathy Berberian

Stripsody

Cathy Berberian

Wergo 6005450

Barbara Strozzi

Che si puo fare - pour soprano et ensemble instrumental

Marian Flores

Capella Mediterranea

Direction: Leonardo Garcia Alarcon

Ambronay 020

Jamilia Jazylbekova

Le refus de l'enfermement IV - pour ensemble instrumental

Ensemble Modern

Wergo 65832

Caterina Assandra

Canzon a 4 : Pour 2 violons et basse continue

Amandine Beyer / Alba Roca

Concerto Soave

Direction: Jean Marc Aymes

Ambronay 025

Rubrique cinéma

Michael Giacchino

Ratatouille (film) : Le festin

Camille : chant

Walt Disney 000050102

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonate n° 4 en Sol Majeur

Ensemble La Rêveuse

Direction: Benjamin Perrot

Mirare 105

Antonia Bembo

Habbi pieta di me / Air pour soprano et basse continue

Maria Jonas: soprano

Convoce Coeln : Bernhard Hentrich : violoncelle / Stephan Rath : chitarrone / Markus Markl: clavecin

Alpha 099

Isabelle Aboulker

Je t'aime ( Vocalise amoureuse pour soprano éperdue ) - pour soprano

Patricia Petibon : soprano

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Direction: Yves Abel

Decca 4750902

Clara Schumann

Variations sur un thème de Robert Schumann en fa dièse min op 20

Monica Pons : piano

Ars Harmonica 037

Hildegard Von Bingen

Ancient suite - pour clarinette choeur de femmes et cordes

Chœur de filles Adolf Fredrik

Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm

Martin Frost: clarinette et direction

Sony Classical 88875065292

Jose Maria Sanchez-Verdu

Scriptura antiqua : Eus tu viator

Neue Vocalsolisten de Stuttgart

Col legno 20412

Félix Mendelssohn

Trio n°1 en ré min op 49 : Andante con moto tranquillo - pour violon violoncelle et piano

Trio Dali : Jack Liebeck: violon

Christian-Pierre La Marca: violoncelle / Amandine Savary: Piano

Zig Zag Territoires 364

Vassilena Serafimova

Mare a mare

Thomas Enhco: piano

Vassilena Serafimova: percussions

DGG 4812578

Ilse Weber

Wiegala - pour mezzo-soprano et guitare acoustique

Anne Sofie Von Otter: mezzo

Bebe Risenfors: guitare

DGG 002894776546

Lili Boulanger

Psaume 129 / Pour choeur et orchestre

Chœur Monteverdi

Orchestre Symphonique de Londres

Direction: John Eliot Gardiner

DGG 4637892

Kaija Saariaho

6 japanese gardens : Moss garden of the Saiho-Ji - pour percussions et dispositif électronique en direct

Andreas Boettger : percussions et électronique

Kairos Production 0012412