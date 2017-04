Le programme musical de Denisa Kerschova : Les élections

On vous offre des places !

Le concert de Stephen Kovacevich et Martha Argerich le lundi 24 avril à 20h à La Halle aux Grains à Toulouse :

Programme du concert :

Claude Debussy (arr. pour 2 pianos par Debussy) :

Prélude à l'après-midi d'un faune

Lindaraja

En Blanc et noir

Sergueï Rachmaninov (arr. pour 2 pianos par Rachmaninov) :

Danses symphoniques, opus 45

Quelle musique voyez-vous sur les "Trois Ombres" de Auguste Rodin, vers 1885-1889 ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de cette oeuvre et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 21 avril.

Dans le cadre de l'exposition Rodin, l'exposition du centenaire du 22 Mars 2017 au 31 Juillet 2017 au Grand Palais à Paris.

, © Musée des beaux-arts de Quimper / Bernard Galéron

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Claude Rouget de Lisle / Django Reinhardt

Echoes of France (la marseillaise)

Django Reinhardt / Stéphane Grappelli

Parlophone 0825646330171

Randall Thompson

The testament of freedom : the god who gave life (instrumental)

Georgetown University Glee Club / Orchestre Symphonique National

Direction : Howard Mitchell

Ondine 11902D

George Gershwin

Concerto en fa maj pour piano et orchestre : Allegro - (1er mvt)

Tzimon Barto :piano

Orchestre symphonique National de Washington

Direction : Christoph Eschenbach

Ondine 11902D

Georg Friedrich Haendel

Zadok the priest hmv 258/Anthem nº1 pour le couronnement du roi Georges II

Chœur et Orchestre Monteverdi

Direction : John Eliot Gardiner

Erato ECD 88072

Claude rouget de Lisle / Franz Liszt

Concert Paraphrase sur la marseillaise S 237 - pour piano

Cyprien Katsaris: piano

Piano 21 024A

Giacomo Meyerbeer

Le prophète : Marche du couronnement (Acte IV)

Orchestre Symphonique de Nouvelle Zélande

Direction : Darell Ang

Naxos 8573195

Jacques Vacher

L'affiche électorale

Arnaud Marzorati: baryton

La clique des Lunaisiens

Direction : Arnaud Marzorati

Aparte 146D

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº26 en Ré Maj K 537 / Du couronnement : Allegro (mvt 1)

Andras Schiff: piano

Camerata Academica de Salzbourg

Direction : Sandor Vegh

DECCA 4438772

Marin Mersenne

L'entrée / A cheval / Cavalcade et double cavalcade / La retraite - pour ensemble de cuivres et percussions

Oltremontano

Direction : Wim becu

Accent 24300

Matthew Locke

Suite for His Majesty's sagbuts and cornetts : 1. Allemande

Oltremontano

Direction : Wim becu

Accent 24300

Luigi Cherubini

Messe pour le couronnement de Charles X :Kyrié

Chœur et Orchestre du Philharmonia Orchestra

Direction : Riccardo Muti

Pathe Marconi 2702831

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée : Acte II : Scene 6 : My beloved

Janet Baker, mezzo-soprano

Robert Ferguson, ténor

Orchestre du Sadler’s Wells Opera

Direction : Raymond Leppard

Chandos 3172

Alexandre Borodine

Dans les steppes de l'Asie centrale

Orchestre Symphonique de Saint Louis

Direction : Leonard Slatkin

Telarc 80072

Bedrich Smetana

Trio avec piano en sol min op 15 T 64 : Finale : Presto

David Oistrakh: violon / Sviatolslav Knouchvitski : violoncelle / Lev Oborin : piano

DGG 4796800

Claude Debussy

En blanc et noir L 134 CD 142- pour 2 pianos :

1.Avec Emportement

2.Lent

3. Scherzando

Martha Argerich / Stephen Kovacevich : pianos

Warner Classics 0825646285495