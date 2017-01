Le programme musical de Denisa Kerschova: Les bonnes résolutions: Un esprit sain dans un corps sain

On vous offre des places !

D.I.V.A, une formation de 5 chanteuses lyriques et quatuor à cordes avec un projet :

• Novateur: un format nouveau d’opéras en version 10 minutes (soit 6 versions 10 minutes pour le spectacle) qui garde une qualité musicale irréprochable en respectant le style et l’époque des compositeurs choisis.

• Qui bouscule les conventions: des femmes qui chantent tous les rôles, rôles d’hommes inclus...

• Qui démocratise: Chaque opéra sera présenté de manière actuelle et contemporaine. D.I.V.A souhaite apporter par ses versions réduites et son image décalée, l’opéra à un très large public.

• Mobile: de par sa formation: 6 chanteuses lyriques et un quatuor à cordes, D.I.V.A peut s’adapter à tous lieux et toutes occasions. • Qui s’engage: D.I.V.A s’engage auprès de causes qui les touchent (Association SKIN, projet SAM...)

En concert privé le 5 janvier au Théâtre Dejazet à 20h.

Quelle musique voyez-vous sur Musical Group on a balcony de Gerrit van Honthorst (Dutch, 1590 - 1656)

• Crédits : © J. Paul Getty Museum

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Pierre Barouh / Francis Lai

A bicyclette

Yves Montand: chant

EMI 5906672

George Gershwin

Promenade / Lullaby

Orchestre Symphonique de Saint Louis

Direction: Leonard Slatkin

BRILLIANT CLASSICS 94861

Rubrique Késako

Edouard Lalo

Namouna : Rapsodie n°1 : Valse de la cigarette - pour orchestre

Orchestre National de l'ORTF

Direction: Jean Martinon

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 437371-2

Ermanino Wolf Ferrari

I Gioielli della Madonna : Danza napolitana

Sharon Kam: Clarinette

Orchestre de Chambre D'Heilbronn

Direction: Ruben Gazarian

BERLIN CLASSICS 0300789BC

Ermanino Wolf Ferrari

Il Segreto di Susanna : Chi é là ? Son io , Suzanna

Dora Rodrigues: soprano

Marc Canturri: baryton

Orchestre de Chambre d'Heilbronn

Direction: Ruben Gazarian

BERLIN CLASSICS 0300789BC

Erik Satie

Sports et divertissements : Le yachting / Le bain de mer / Le carnaval / Le golf / Les quatre-coins / Le pique-nique / Le flirt / Le tennis

Katia Labeque et Marielle Labeque: piano

KML RECORDINGS KML 1120

Rubrique j'aurais voulu être là

Francisco Guerrero

Pan divino gracioso - villancico à 4 / A Belen mi llego tio

La Fenice

Direction: Leonardo Garcia Alarcon

Ensemble Clematis

Cappella Mediterranea

Choeur de Chambre de Namur

RICERCAR RIC358

Wolfgang Amadeus Mozart

La Finta giardiniera K196 : Ouverture

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction: René Jacobs

HARMONIA MUNDI HMC 902126.28

Johann Adolf Hasse

L' Olimpiade : Siam navi all'onde algenti (Acte II) Air d'Aminta

Orchestre Baroque de Venise

Direction: Markellos Chryssicos

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 211 : Ei wie schmeck der coffee süsse / Wenn du mir nicht den coffee läßt / Mädchen, die von harten sinnen

Orchestre de Chambre de Berlin

Direction: Peter Schreier

Edith Mathis: soprano

Peter Schreier: ténor

Theo Adam: baryton-basse

BERLIN CLASSICS 0092262 BC

François Couperin

L'Atalante / Les ombres errantes

Alexandre Tharaud: piano

HARMONIA MUNDI HMC 901956

Jacques Offenbach

Geneviève de brabant : Le pate du brabant

Quatuor Gastronomique

Sylvie Bertho: soprano

Marie Therese Keller : mezzo-soprano

Pierre Catala: ténor

Jean-Marc Salzmann : baryton

Mary Dibbern: piano

MAGUELONE MAG 350506

Nicolas Rimski Korsakov

Le coq d'or : Introduction et sommeil de Dodon

Orchestre de Cleveland

Direction: Lorin Maazel

DECCA 480 6627

Giuseppe Verdi

Addio del passato - Largo al quadrupede - Finale

D.I.V.A

Decca

Franz Schubert

Divertissement à la hongroise pour piano à 4 mains en sol min op 54 D 818 : Allegretto

Lili Kraus, Homero de Magalhaes : piano

EMI 5864712

Claude Bolling

Il va falloir se faire un régime

Les Parisiennes

FREMEAUX ET ASSOCIES FA 491