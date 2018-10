Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'arts de Nantes dans le cadre de l'exposition : Nantes, 1886 : le scandale impressionniste du 12 octobre 2018 au 13 janvier 2019.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Lukas Geniušas avec l'Orchestre national de Lyon dirigés par Leonard Slatkin le vendredi 2 novembre à 20h à l'Auditorium de Lyon.

Au programme :

Maurice Ravel : Le Tombeau de Couperin (orch. Maurice Ravel, complétée par Thierry Pécou – création mondiale

Sergueï Rachmaninov : Concerto pour piano et orchestre n° 2, en ut mineur, op. 18

Modest Moussorgski : Tableaux d’une exposition (orch. Maurice Ravel, complétée par Leonard Slatkin)

À quelques jours de célébrer l’Armistice de 1918, le concert s’ouvre par l’une des partitions les plus émouvantes de Ravel : Le Tombeaude Couperin où il rend hommage à six amis morts au front. Ravel n’ayant orchestré que quatre de ces six pièces pour piano, l’ONL a commandé à Thierry Pécou l’orchestration des deux pièces manquantes, «Fugue» et «Toccata».

Puis le jeune Russo-Lituanien Lukas Geniušas relèvera le défi d’un des concertos les plus romantiques mais les plus difficiles du répertoire, l’illustre Deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov.

Pour gagner des places, cliquez ici.

Rubrique Maestro : le dimanche 28 octobre à 18h25 sur Arte

Sound -Treck Europa : Autriche, tradition en mutation

En quoi la musique folklorique constitue-t-elle une source d’inspiration pour les musiciens d'aujourd'hui ? Un tour d’Autriche à la découverte des musiques populaires locales en compagnie de la chanteuse Joy Denalane.

Programmation musicale

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Au mont Ida (Acte I) Air de Pâris (Le jugement de Pâris)

Juan Diego Florez : Ténor

Orchestre Du Théâtre Communal De Bologne

Roberto Abbado, direction

DECCA 4830814

Clara Schumann

Soirées musicales op 6 : Ballade en ré min op 6 n°4

Marie-Josèphe Jude : Piano

LYRINX LYR 2255

Du moulin rouge au chat noir : J'm'embrouille

Helene Delavault : Mezzo-soprano

Yves Prin : Piano

MUSIFRANCE 2292-45769-2

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 : Un bal

Philharmonia Orchestra Esa Pekka Salonen, direction

SIGNUM SIGCD193

Giuseppe Verdi

La Traviata : E strano è strano (Acte I) Violetta / Ah fors'è lui che l'anima (Acte I) Violetta

Angela Gheorghiu : Soprano

James Valenti : Ténor

Royal Philharmonic Orchestra

Marco Armiliato, direction

WARNER CLASSICS 0825646190478/5

Erik Satie

Parade : Petite fille américaine

Royal Philharmonic Orchestra

Philippe Entremont, direction

SONY CLASSICAL 88875177492/7

Albert Roussel

2 mélodies op 50 : L'heure du retour op 50 n°1 - pour soprano et piano

Marie Devellereau : Soprano

Billy Eidi : Piano

TIMPANI 2C2064

Maurice Ravel

La valse - poème chorégraphique

Orchestre Symphonique De Londres

Claudio Abbado, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 469 354-2

Erik Satie

Gymnopédies : Gymnopédie n°3

Anne Queffelec : Piano

MIRARE MIR 189

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Dis-moi Vénus (Acte II) Air d'Hélène

Regine Crespin : Soprano

Orchestre De La Suisse Romande

Alain Lombard, direction

DECCA 593 018

Gabriel Fauré

Nocturne n°4 en Mi bémol Maj op 36

Jean Claude Pennetier : Piano

MIRARE MIR 100

Ottorino Respighi

Danses et airs antiques : Suite n°2 : Bergamasca; Suite n°3 : Italiana Orchestre Symphonique De Boston

Seiji Ozawa, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 419868-2

Gabriel Fauré

Dolly op 56 : Berceuse; Mi-a-ou; Le jardin de Dolly; Le pas espagnol

Katia Labèque : Piano

Marielle Labèque : Piano

PHILIPS 420159-2

Richard Strauss

Salomé op 54 TrV 215 : Danse des sept voiles - pour orchestre

Orchestre Philharmonique De Vienne

Andre Previn, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 002894797127

Deshabillez moi

Juliette Greco

EPM RECORDS VC 106-7