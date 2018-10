Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Cette photographie est actuellement visible du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2019 au Jeu de paume à La Concorde à Paris dans le cadre de l'exposition "Dorothea Lange, Politiques du visible".

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du harpiste Xavier de Maistre avec l'Orchestre national de Lille dirigé par Jan Willem de Vriend le mercredi 24 octobre à 20h à l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille.

Au programme :

Bach :

Suite pour orchestre n°3

Boieldieu :

Concerto pour harpe et orchestre

Mozart :

Symphonie n° 35, Haffner

Rameau :

Les Boréades, suite

L’Europe musicale était une réalité à l’époque baroque. Symbole de ces échanges, Bach rend hommage dans la Suite pour orchestre n°3 à la musique de cour française. Joyau dans son écrin, l’Aria a acquis une célébrité universelle. On retrouve le même cosmopolitisme dans le Concerto pour harpe de Boieldieu, écrit à Paris en 1801 dans un style viennois, interprété par Xavier de Maistre. Quant à la Suite des Boréades, ultime opéra de Rameau, elle fascine par ses accents romantiques, dans un discours débordant d’imagination et riche d’imprévisibles séductions.

Rubrique Maestro : Le dimanche 21 octobre à 18h30 sur Arte

Ludwig van Beethoven, ultimes sonates par Alexandre Tharaud

Dans des châteaux à l'abandon, le soliste Alexandre Tharaud interprète au piano les deux dernières sonates du compositeur allemand Ludwig van Beethoven. Une invitation à un délicat voyage intérieur...

Programmation musicale

Ernest Gold

Theme of exodus CBS 4502342

Mikis Theodorakis

Theme from "Zorba the greek"

Mikis Theodorakis, direction

DUCHESSE COMPACT DISC CD 352016

George Gershwin

Porgy and Bess : Summertime (Acte I Sc 1) Air de Clara

Renée Fleming : Soprano

Orchestre Du Metropolitan Opera De New York

James Levine, direction

DECCA 460567-2

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : Entre un groupe de jeunes filles costumées en bacchantes - Danse générale (3ème partie)

Choeur De Radio France

Orchestre Philharmonique De Radio France

Myung Whun Chung, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 5706

Francois Couperin

Suite n°2 en La Maj : La chemise blanche

Jordi Savall : Basse de viole

Ariane Maurette : Basse de viole

Ton Koopman : Clavecin

ASTREE E 7744

Ludwig van Beethoven

Concerto en Ré Maj op 61 : Rondo

Christian Tetzlaff : Violon

Orchestre De La Tonhalle De Zurich

David Zinman, direction

ARTE NOVA CLASSICS 82876 76994 2

Nino Rota

La strada

Savina

CAM 822747-2

Germaine Tailleferre

Les mariés de la Tour Eiffel FP 23 : Valse des dépêches; La baigneuse de Trouville - pour orchestre La Grande Ecurie Et La Chambre Du Roy

Jean Claude Malgoire, direction

ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING CD1-2

Washboard blues

Paul Whiteman & His Orchestra

RADIO ANGLAISE (BBC) CD 3007

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°30 en Mi Maj op 109 : 1. Vivace ma non troppo - Adagio espressivo Alexandre Tharaud : Piano

ERATO 0190295633820

Kurt Weill

L'opéra de quat' sous : Kanonensong; Die Moritat von Mackie Messer; Der Morgenchoral des Peachum; Anstatt-Dass Song; Hochzeitslied für ärmere Leute (Acte I)

Lotte Lenya : Jenny

Willy Trenk-Trebitsch : Monsieur Peachum

Trude Hesterberg : Madame Peachum

Wolfgang Neuss : Le chanteur de complainte

Eric Schellow : Macheath

Ohanna Von Koczian : Polly

Inge Wolffberg : Lucy

Orchestre sous la direction de Wilhelm Bruckner-Ruggeberg

CBS MK 42637

Joseph Haydn

Les saisons : Der Sommer : Sie steigt herauf die Sonne (Trio Hanne Lukas Simon et choeur); Nun regt und bewegt sich alles umher (Récitatif de Simon)

Christina Landshamer : Soprano

Maximilian Schmitt : Ténor

Florian Boesch : Basse

Collegium Vocale De Gand

Orchestre Des Champs Elysées

Philippe Herreweghe, direction

OUTHERE LPH013

Aram Khatchaturian

Spartacus : Adagio de Spartacus et Phrygie Orchestre Symphonique D’état De Russie

Evgueni Svetlanov, direction

BRILLIANT CLASSICS 9238

Le Temps des cerises

Les Lunaisiens

PARATY PARATY214123

Claude Debussy

Préludes Livre I L 117 : Le vent dans la plaine; Ce qu'a vu le vent d'ouest Alfred Cortot : Piano

EMI CLASSICS 50999 704916 2 3

François Adrien Boieldieu

Concerto pour harpe en Ut Maj op 82 : Rondo. Allegro agitato

Xavier De Maistre : Harpe

Orchestre D'Etat De La Philharmonie

Rhenane Shao Chia Lu, direction

CLAVES CD 50-2206

Aaron Copland

Appalachian spring : Fast: The revivalist and his flock; Allegro: Solo dance of the bride; Meno mosso; Doppio movimento: Variations on a Shaker hymn; Moderato: coda - version pour grand orchestre

Orchestre Philharmonique De Los Angeles

Zubin Mehta, direction

DECCA 417716-2

Philip Glass

Quatuor n°2 : 4e mouvement

Quatuor Tana

Megadisc

Angelo

Shai Maestro Trio

Shai Maestro : Piano

Jorge Roeder : Contrebasse

Ziv Ravitz : Batterie

LABORIE JAZZ LJ18