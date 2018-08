Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Cette photographie est visible à La Maison Rouge à Paris dans le cadre de l'expositionL'envol ou le rêve de volerdu 16 juin au 28 octobre 2018.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre français des Jeunes dirigé par Fabien Gabel le vendredi 7 septembre à 20h à l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille.

Au programme :

Samy Moussa : Crimson

Bela Bartok :Concerto pour violon et orchestre n°2

Tchaïkovski :Symphonie n°4

Débordant d’énergie et d’enthousiasme, l’Orchestre Français des Jeunes conclut son stage d’été à l’invitation de l’ONL par un magnifique programme. Réunissant la fine fleur des instrumentistes du pays, la formation est dirigée depuis 2017 par le brillant chef français Fabien Gabel. Le flamboyant Concerto pour violon n°2 de Bartók prendra des atours chambristes, sous l’archet volubile et expressif de Nicolas Dautricourt. Quant à la Symphonie n°4, première des symphonies du “Fatum”, les jeunes musiciens de l’OFJ exalteront la richesse d’une œuvre d’une force exceptionnelle, où l’insouciance du jeune Tchaïkovski se voile d’une prémonition, symbolisée par une puissante sonnerie de cuivres.

Rubrique Maestro : Dimanche 2 septembre à 18h30 sur Arte

Seiji Ozawa dirige la "Symphonie n° 7" de Beethoven

Le chef japonais Seiji Ozawa a consacré une partie de sa carrière à la transmission. En 1984, il réunit ainsi de talentueux étudiants musiciens pour un hommage à son maître vénéré, le maestro et violoncelliste Hideo Saito, disparu dix ans plus tôt. Ce concert a donné naissance au Saito Kinen Orchestra puis, en 1992, à un rendez-vous dédié à la musique orchestrale et à l’opéra, le Saito Kinen Festival Matsumoto, rebaptisé depuis Seiji Ozawa Matsumoto Festival. Le chef dirige ici la Septième symphonie de Beethoven dans le cadre de l’édition 2016 de la manifestation.

Programmation musicale

Neil diamond / BOF "Jonathan Livingston Le Goéland (film de Hall Bartlett)Be Columbia CK32550

Anton Bruckner

Symphonie n°7 en Mi Maj : 3. Scherzo Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction, Andris Nelsons

DGG 4798494

Conlon Nancarrow, arrg. Thomas Adès7 jours pour piano et orchestre avec image animée : Etude n°6 Rolf Hind, Thomas Adès, pianos

SIGNUM SIGCD277

Arnold Schoenberg

Gurrelieder "Seht, die Sonne" Philharmonia Orchestra

Philharmonia Voices

Esa Pekka Salonen

SIGNUM SIGCD173

Piotr Ilyitch Tchaikovsky

Symphonie n°6 "Pathétique" : 3.Allegro molto vivace Oorchestre Philharmonique de Seoul

Direction, Myung Whun Chung

DGG 476 490 2

John Williams / BOF de "Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban" (film de Alfonso Cuaron)Le Vol de Buck

Orchestre dirigé par John Williams

Nonesuch 83711-2

Magnus Lindberg

Action Situation Signification : Terre 1- Pour ensemble et sons concrets par le Toimii Ensemble dirigé par Esa Pekka Salonen

Finlandia records FACD 372

Ludwig van Beethoven

_Symphonie n°6 dite "Pastorale", en fa majeur op68 : 3.Lustiges Zusammensein der Landleute

O_rchestre Saito Kinen

Direction, Seiji Ozawa

Philips 462595-2

Alexandre Scriabine

Le poème de l'extase op 54 : 1.Andante Orchestre Philharmonique de New York

Direction, Pierre Boulez

SONY CLASSICAL 88843013332-67

Serge Prokofiev

Sonate pour violon et piano n°1 en fa min op 80 : 3. Andante Gidon Kremer, violon

Martha Argerich, piano

DGG 4795149

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min : 1.Marche funèbre Orchestre Symphonique de Chicago

Direction, Georg Solti

DECCA 414 321-2

Bernard Herrmann / Bof de Vertigo (film de Alfred Hitchcock) Orchestre national royal d'Écosse

Direction, Joel Mac Neely

Varese sarabande VSD-5600

Joseph-Nicolas-Pancrace RoyerLe Vertigo

Jean Rondeau, clavecin

PARLOPHONE 0825646974580

Hector Berlioz

Roméo et Juliette : La Reine Mab ou la fée des songes (3ème partie) Orchestre révolutionnaire et romantique

Direction, John Eliot Gardiner

Philips 454454-2

Nikolaï Rimski-Korsakov

Le Tsar Saltan : Le Vol du bourdon Isaac Sterrn, violon

COLUMBIA 4693002

Camille Saint SaënsPhaéton op 39 - poème symphonique Orchestre national Royal d'Ecosse

Direction, Neeme Jarvi

Chandos 5104

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°5 en ré min op 47 : IV. Allegro non troppo Orchestre français des jeunes

Direction, Emmanuel Krivine

Radio France 2003

Charles Trenet

Tombé du ciel Fremaux et Associes 085/1