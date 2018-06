Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

On vous offre des places

Gagnez des places pour le spectacle musical et théâtral :L'Impromptu de Versaillesde Molière avec la comédienne Graziella Lacagnina et la claveciniste Armelle Roux le samedi 30 juin à 16h au Château de la Roche-Guyon dans le cadre deMusique sous Roches.

Rubrique Maestro : Le dimanche 24 juin à 18h30 sur Arte

L'Alhambra en musiques

Haut lieu de la culture arabo-andalouse, l’Alhambra de Grenade, en Espagne, a inspiré de nombreux compositeurs parmi lesquels Manuel de Falla, Isaac Albéniz et Claude Debussy. À travers un choix d'œuvres, interprétées au piano par Javier Perianes, ce film propose une lecture musicale de l’histoire de ce chef-d’œuvre architectural, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Programmation musicale

Jules Massenet

Le Cid: Suite 1. Castillane; 2. Andalouse; 3. Aragonaise

Orchestre Les Siècles

Direction François-Xavier Roth

Musicales Actes Sud 17

Serge Rachmaninov / Arrangement Mischa Maïski

Elégie en mi bémol min op 3 n°1 - arrangement pour violoncelle et piano

Mischa Maïski : violoncelle

Sergio Daniel Tempo: piano

DGG 4777235

Wolfgang Amadeus Mozart

L'enlèvement au sérail : Nie werd'ich deine Huld verkennen (Acte III) Ensemble / Bassa Selim lebe lange (Acte III) Choeur

Robin Johannsen / Mari Eriksmoen / Maximilian Schmitt / Julian Pregardien / Dimitri Ivashchenko

Chœur de Chambre du RIAS de Berlin

Akademie Fur Alte Musik de Berlin

Direction René Jacobs

Harmonia Mundi 902214.15

Jean Philippe Rameau

Suite en Ré Maj / ré min : Les tendres plaintes - pour clavecin

Jean Rondeau : clavecin

Parlophone 0825646974580

Antoine Forqueray

Suite n°5 en ut min : La Rameau - pour basse de viole et basse continue 1. La Rameau; 2. La Guignon

Paolo Pandolfo / Guido Balestracci (basses de viole), Rolf Lisveland / Eduard Eguez / Guido Morini

Glossa 920412

Manuel De Falla

El amor brujo : Danza ritual del fuego - pour piano

Javier Perianes : piano

Harmonia Mundi 902246

Laszlo Lajtha

Symphonie Les Solis op 33 : Gilles Hommage à Watteau - pour orchestre à cordes avec harpe et percussions

Klara Babel: harpe

Laszlo Herboly et Zsolt Nagy : percussions

Orchestre Symphonique de chambre de Budapest

Direction Simone Fonanelli

BMC 189

Francesco Geminiani

Ground sur le thème de la Sarabande de la Sonate en ré min op 5 n°7 de Corelli - pour flûte à bec et ensemble instrumental Maurice Steger: flûte à bec

English concert

Direction Laurence Cummings

Harmonia Mundi 590853536

André Ernest Modeste Gretry

L'épreuve villageoise : Ouverture (Acte I) (instrumental)

Opera Lafayette

Direction Ryan Brown

Naxos 8660377

Carl Maria Von Weber

Aufforderung zum Tanze op 65 J 260- pour pianoforte 1. Allegro feroce; 2. Allegro Vivace; 3. Rondo

Jean François Heisser: pianoforte

Praga 250403

Maurice Ravel

Menuet antique - version pour orchestre de 1929

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Seiji Ozawa

Pentatone Classics 5186204

Reynaldo Hahn

Portraits de peintres : Antoine Watteau

Alessandro Deljavan : piano

Aevea 1500107

Jean Baptiste Lully

Les noces de village LWV 19 mascarade ridicule pour ensemble de hautbois basson et percussions 1. Ouverture; 2. Le marié et la mariée; 3. Six vieillards; 4. Les messiers; 5. Bourrée pour les mêmes; 6. Les bohémiens

Ensemble de Hautbois de Londres

Direction Paul Goodwin

Harmonia Mundi 590853536

Jean Philippe Rameau

Concert I en Ut : pour clavecin violon et basse de viole 1. Le Vézinet; 2. La boucon; 3. Tambourin en rondeau I et II

Christophe Rousset: clavecin

Ryo Terakado: violon

Kaori Uemura : basse de viole

Harmonia Mundi 590853536

Jean Henry d'Anglebert

Pièces pour clavecin en sol majeur 1. Ouverture de Cadmus; 2. Ritournelle des fées de Roland; 3. Menuet "dans nos bois" Christophe Rousset: clavecin

Decca 4585882

Alfio Antico

Silenzio d'amuri L'Arpeggiata

Direction Christina Pluhar

Alpha 910