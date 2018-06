Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Cette photographie est actuellement visible au Musée national des arts asiatiques - Guimet dans le cadre de l'exposition Terres de riz du 6 juin au 8 octobre 2018.

Distribution :

Avec Kévin Amiel, Fabien Barcelo, Sara Blanch Freixes, Jean-François Borras, Ambroisine Bré, Hélène Carpentier, Nicolas Cavallier, Chloé Chaume, Fabienne Conrad, Karine Deshayes, Aude Extremo, Christian Helmer, Irakli Kakhidze, Armelle Khourdoïan, Florian Laconi, Moises Ordonnez, Amélie Robins, Erwin Schrott, Florian Sempey, Philippe Talbot, Jean Teitgen, Valentin Thil, Béatrice Uria Monzon, Blerta Zhegu…Salvatore Adamo et un hommage à Maurane.

Et l’Orchestre régional Avignon-Provence, l’Orchestre de Cannes Alpes-Provence-Côte d’Azur, les artistes du chœur de Parme, la Maîtrise des Bouches-du-Rhône, la Maîtrise Opéra Grand Avignon, le Ballet de l’Opéra d’Avignon.

Rubrique Maestro : Le dimanche 10 juin à 18h30 sur Arte

Simon Rattle dirige Dvořák, Bernstein, Chostakovitch

À l’été 2018, Sir Simon Rattle achèvera son mandat en tant que directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Berlin. Pour son ultime concert de la Saint-Sylvestre, le chef d’orchestre britannique a mis sur pied un programme particulièrement coloré, comprenant l’ouverture Carnaval de Dvorak, Le ballet L’Âge d’or de Dmitri Chostakovitch, ainsi qu’un hommage au compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein, dont on fêtera cet été le centenaire.

Programmation musicale

Fujiyama (Partie 1)

Moondog

Kopf 123314

Micho Myiagi

Haro no umi / Pour koto et shakuachi / Transcription pour harpe et flûte traversière Mariko Anraku: harpe

Emmanuel Pahud: flûte traversière

EMI 5577392

Xinghai XianConcerto du fleuve Jaune : Défendez le fleuve Jaune - pour piano et orchestre Lang Lang: piano

Orchestre Philharmonique de Chine

Direction Yu Long

DGG 002894790417

Gustav HolstSuite japonaise opus 33H126 - pour orchestre 0. Prélude chant du Pêcheur; 1. Danse cérémoniale; 2. Danse de la marionnette; 3. Interlude - Chant du pêcheur; 4. Danse sous le cerisier; 5. Finale-danse des loups Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction Andrew Davis

Chandos 5086

Setsuko Bishop / Charles TrénetL'âme des poètes (version japonaise) Charles Trénet, chant

Freddy Lienhart: piano

EMI 8544282

Jean Sébastien BachPrélude en ut min BWV 999 Ricardo Gallen: Luth

SSCO 1348

Maurice Delage

4 poèmes hindous : Lahore - pour soprano et piano Sandrine Piau: soprano

Billy Eidi : piano

Timpani 1C1045

Frederick Delius

Florida suite RT VI/1 : Sunset / Near the plantation - pour orchestre Orchestre Philharmonique Royal de Londres

Direction Thomas Beecham

Warner Classics 0190295869267

Leonard Bernstein

Candide : Ouverture Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Simon Rattle

Warner Classics 82564687332

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin M68:2 pour piano : 1. Prélude; 2. Fugue Nathalia Milstein : piano

Mirare 350

Maurice Ravel5 mélodies grecques pour mezzo-soprano et piano

1. Chanson de la mariée

2. Là-bas vers l'église

3. Quel galant m'est comparable

4. Chanson des cueilleuses de lentisques

5. Tout gai

Nora Gubisch: mezzo

Alain Altinoglu : piano

Naive Records 5304

Camille Saint-Saens

La princesse Jaune opus 30 : ouverture Orchestre National royal d'Ecosse

Direction Neeme Jarvi

Chandos 5104

Stephen Sondheim

There is no other way (version répétition) Stephen Sondheim : piano préparé

Harold Prince: narrateur

Masterworks Broadway 82796-94255-2 (version orchestrale)

Alvin Ing, Ricardo Tobia / Original Broadway Cast

RCA 14407

Vangelis

BOF 1492: Christoph Colomb de Ridley Scott Chœur de chambre anglais

Direction Guy Protheroe / Vangelis

East West 4509910142

Giacomo Puccini

Madame Butterfly : Un bel di, vedremo Ying Huang Chœur de Radio France

Orchestre de Paris

Direction James Colon

Jean Sébastien Bach

Komm Jesu komm BWV 229 - pour double choeur mixte et basse continue Bach Collegium du Japon

Directino Masaaki Suzuki

BIS 2011

Fumio Hayasaka

BOF de "Les 7 samouraïs" de Akira Kurosawa Funhouse 2450

Marc Chalosse

Paris 11h : Métro ligne 11h dans la rame / Station Arts et Metiers / Dans le couloir une Japonaise joue du koto Randombias Records 001/2