Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Arts de Nantes dans le cadre de l'exposition :"Nicolas Régnier, l'homme Libre" visible jusqu'au 11 mars 2018.

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister à la représentation de Macbeth de Verdi au Cinéma UGC à Nancy Saint-Jean le jeudi 18 janvier à 19h30 dans une production de Christof Loy avec Ludovic Tézier dans le rôle titre dirigé par Giampaolo Maria Bisanti, enregistré au Gran Teatre del Liceu, à Barcelone en 2016.

Au retour d’un combat victorieux, Macbeth et son ami Banquo rencontrent trois sorcières qui leur prédisent l’avenir. Macbeth deviendra roi d’Ecosse et Banquo sera le premier d’une lignée de rois. Lady Macbeth, galvanisée par ces prédictions dont elle souhaite ardemment la réalisation, pousse son mari à assassiner le roi Duncan pour s’emparer du trône. Puis, elle l’incite à tuer Banquo, qui parvient cependant à assurer la fuite de son fils. Vient ensuite le tour de Macduff, nouvel obstacle dont l’élimination est envisagée après l’assassinat de sa femme et de ses enfants. La frénésie meurtrière de Lady Macbeth et de son époux avide de pouvoir les entraîne dans une course sanglante qui s’achèvera tragiquement dans les tourments de leur culpabilité grandissante et la terreur inspirée par les terribles révélations des sorcières de la lande.

Distribution :

Macbeth : Ludovic Tézier

Banquo : Vitalij Kowaljow

Lady Macbeth : Martina Serafin

Macduff : Saimir Pirgu

Malcolm : Albert Casals

Dama : Anna Puche

Docteur : David Sánchez

Serviteur, messager et assassin : Marc Canturri

Gran Teatre del Liceu

Giampaolo Maria Bisanti, direction

Rubrique Maestro : Le dimanche 14 janvier à 18h30 sur Arte : Session Mozart

Rencontre musicale et enjouée entre la soprano Anna Prohaska, le clarinettiste Andreas Ottensamer et le pianiste Caspar Frantz qui revisitent des pièces de Mozart et tentent de convaincre le public de la pertinence de leur interprétation.

Dans l'atmosphère intimiste d'une petite salle de concert berlinoise, la soprano Anna Prohaska, le clarinettiste Andreas Ottensamer et le pianiste Caspar Frantz échangent leurs impressions sur les compositions de Mozart, sa vie et l’époque dans laquelle s’inscrivaient ses œuvres. Au cours d'une compétition bon enfant, les trois artistes revisitent des pièces du compositeur et tentent de convaincre le public de la pertinence de leur interprétation. Un exercice musical réussi qui met en exergue la beauté et l’intemporalité des œuvres de Mozart.

Programmation musicale

Jean Baptiste Lully

Atys LWV 53 : Dormons dormons tous (Acte III Sc 4) Le Sommeil

Gilles Ragon, ténor

Les Arts Florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi 590125759

Franz Liszt / Victor Hugo

Oh quand je dors S282

Diana Damrau, soprano

Helmut Deutsch, piano

Orfeo C749071A

Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche "les joyeuses facéties de Till l'espiègle" op 28 TrV 171

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Karl Bohm

Deutsche Grammophon

Barbara Strozzi

Luci belle deh ditemi perché

Emanuella Galli: soprano

La risonanza

Direction Fabio Bonizzoni

Glossa GDCD 91503

Jean Baptiste Arban

Le carnaval de venise pour cornet a pistons et piano

Romain Leleu : cornet à pistons

Julien Le Pape : piano

Indesens 008

Robert Schumann

Le carnaval opus 9

2. Florestan

3. Coquette

Pierre Laurent Aimard: piano

Warner Classics 2564634262

Wolfgang Amadeus Mozart

L'enlèvement au sérail K 384 : Durch Zärlichkeit und Schmeicheln (Acte II) Blonde

Anna Prohaska: soprano

Orchestre de chambre d'Europe

Direction Yannick Nézet-Seguin

Deutsche Grammophon 4794064

Jean Sébastien Bach

Suite n° 2 en si mineur BWV 1037 : Badinerie

Swingle Singers

Philips 5467462

Ludwig Van Beethoven

Rondo et capriccioso en Sol Maj op 129

Anne Queffelec: piano

Mirare 9972

Joseph Haydn

Symphonie en Sol Maj hob I : 94 "la surprise" : adagio - vivace assai

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Leonard Bernstein

Deutsche Grammophon 4310342

François Couperin

Deuxième concert: la séduisante

Philippe Pierlot, Emmanuel Balssa : (violes de Gambe) / Eduardo Eguez : théorbe / Pierre Hantaï: clavecin

Mirare 040

Jacques Gallot

Suite en la mineur:

1. le bout de l'an de Mr gautier, allemande

2. La meurtrière: courante

3. La pièce de huit heures, sarabande

Pascal Monteilhet : luth

FNAC 592053

Hector Berlioz

La symphonie Fantastique opus 14 : le bal (valse allegro non troppo)

Orchestre Révolutionnaire et romantique

Direction John Eliot Gardiner

Philips 4344022

Giuseppe Verdi

Macbeth : Che faceste dite su (Acte I Sc 1) Choeur des sorcières

Ambrosian Opera Chorus

New Philharmonia Orchestra direction Riccardo Muti

EMI 74795

Reynaldo Hahn / Paul Verlaine

Chansons grises: en sourdine

Rachel Yakar: soprano

Claude Lavoix: piano

Virgin 7910892

Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville : Ouverture - réduction pour 2 guitares

Judicael Perroy et Jeremy Jouve: guitares

Bayard Musique 340596