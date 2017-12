Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry" visible jusqu'au 25 février 2018 au Musée d'Orsay à Paris.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du solstice au Théâtre de La Colline à Paris le mercredi 20 décembre à 20h30.

Pour accueillir l’hiver, la compagnie Café Europa et La Colline vous proposent de partager un événement musical chaleureux dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

Au programme de ce concert présenté par Wajdi Mouawad, vous retrouverez les mélodies de Mozart, Verdi, Ravel, Debussy, Schubert et Poulenc ponctuées de poèmes de Moneim Rahma, Khojali Mohammed Alhafiz, Mahmoud Darwich et Saint-John Perse interprétés par des artistes qui mêlent création musicale et littéraire.

Distribution :

Marie Salvat, violon

Myrtille Hetzel, violoncelle

Bruno le Bris, contrebasse

Renaud Charles, flûte

Axelle Ciofolo, clarinette

Benjamin Locher, cor

Sébastien Llado, trombone

Gabriel Levasseur, accordéon

Alphonse Cemin et Paul Escobar, piano

et Khojali Mohamed Alhafiz, Florent Baffi, Jérôme Billy, Judith Chemla, Élise Chauvin, Benjamin Lazar, Moneim Rahma, Juliette Séjourné, chant et poèmes

Rubrique Maestro :

Soirée viennoise avec l’Orchestre de Paris le 17 décembre à 18h30 sur Arte

Le 8 juin dernier, la Philharmonie de Paris accueillait un concert au format exceptionnel, à la croisée de la fête et du bal de prestige. L’Orchestre de Paris y accompagne un couple de chanteurs pétillants, la soprano Annette Dasch et le ténor Cyrille Dubois, réunis autour d’un programme de valses parmi les plus populaires des répertoires français et allemand. L'originalité de la soirée tient à ce que Thomas Hengelbrock, avec les compositions de Johann Strauss, puis Annette Dasch et Cyrille Dubois, avec les airs d’opérette de Franz Lehár, Emmerich Kálmán et Jacques Offenbach, invitent le public à danser. Le parterre de la Philharmonie prend alors des airs de piste de bal et la soirée viennoise devient enjoué, franchement festive, avec des couples virevoltant et des spectateurs vibrant à l'unisson. Un ravissement.