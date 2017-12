Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Gagnez des places pour le concert de la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter avec Thomas Dunford et Jean Rondeau le lundi 11 décembre à 20h30 Salle Gaveau à Paris.

Au programme, des oeuvres de Michel Lambert, Henry Purcell, François Couperin, John Dowland, Marin Marais, Jean-Philippe Rameau...

Musique ancienne avez-vous dit ? Pourtant le baroque ne cesse de nous surprendre par sa modernité. Impossible d'ignorer ses points communs avec la musique actuelle : pulsation marquée, dynamique de danses et ornements improvisés… Nouvelle preuve lors de ce concert où l'on découvrira un trio de musiciens absolument renversant.

, © Mats Bäcker

Rubrique Maestro : le dimanche 10 décembre à 18h10 sur Arte : Barbara - Chansons pour une absente

Tissé de ses plus belles chansons et d’extraits de ses rares interviews, un autoportrait sensible d’une immense artiste, disparue il y a vingt ans, le 24 novembre 1997.

En 1964, alors que la France vibre au son sucré des yé-yé, une jeune femme tout de noir vêtue, formée à l’intraitable école des cabarets, impose définitivement sa voix singulière dans le paysage musical tricolore. Rivalisant avec un Brel ou un Brassens, celle qui se définit simplement comme "une femme qui chante" touche au cœur un large public en mettant en mots et en notes de piano les morsures de l’existence. Mais si ses compositions touchent à l’universel, c’est à la source de sa propre expérience que Barbara a puisé leur émouvante authenticité.

Souvent qualifiée de "mystérieuse", la dame en noir n’a pourtant cessé de se raconter au fil de sa carrière, de son "Enfance" à ses "Insomnies", de "Nantes" à "Göttingen". Croisant captations de ses intenses interprétations, sur scène ou en studio, et extraits de ses rares interviews, dans lesquelles les mots, souvent, achoppent sur sa pudeur, Cyril Leuthy compose un admirable autoportrait musical – illustré de séquences d’animation poétiques – de Barbara, femme à la fois gaie et torturée, amoureuse passionnée, artiste exigeante et habitée, dont la musique fut "le poison et la médecine".