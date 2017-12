Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Gagnez des places pour Manfred de Robert Schumann le dimanche 3 décembre à 15h à l'Opéra de Montpellier.

Plongez au cœur du romantisme allemand grâce au génie de Schumann, en recherche de la forme lyrique parfaite, celle qui réaliserait une synthèse idéale entre la voix, l’orchestre, la poésie et la musique.

Challenge impossible ? Le miracle se produit pourtant avec cette œuvre originale et presque inclassable, animée par une musique aux accents parfois étranges, presque surnaturels, qui ne vous laisseront jamais indifférents. Et tant pis si l’orgueilleux Manfred, double de Byron et Schumann, torturé par ses vieux démons, tente en vain d’exorciser ses douloureux péchés – inceste et faute obscure – en cédant aux forces occultes.

Distribution :

Julien Testard, Manfred

Noëlle Gény, chef de chœur

Chœur de l'Opéra national Montpellier Occitanie

Orchestre national Montpellier Occitanie

David Niemann, direction musicale

Sandra Pocceschi et Giacomo Strada, conception scénique

Rubrique Maestro

L'Orchestre de la Scala place du Dôme de Milan le dimanche 3 décembre à 18h15 sur Arte.

La place du Dôme, place touristique et cœur de la métropole lombarde, se transforme pour la 5e édition de ce concert en open air.

Au programme : une pièce populaire dans la première partie du concert avec le célèbre concerto pour violon de Tchaïkovsky, interprété par le virtuose Nikolaj Znaider. Dans la deuxième partie du concert, le maestro Riccardo Chailly dévoilera les différentes facettes de la musique italienne avec la musique très expressive de Nino Rota dans les films de Federico Fellini et celle d'une symphonie très appréciée : Pini di Roma de Respighi.