Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre Lens dans le cadre de l'exposition "Musiques ! Échos de l'Antiquité" jusqu'au 15 janvier 2018.

On vous offre des places

Gagnez des billets pour visiter l'exposition Musiques ! Echos de l'Antiquité au Musée du Louvre Lens.

Avec la musique comme fil conducteur, embarquez pour un voyage inédit et passionnant à la découverte des grandes civilisations de l'Antiquité : l'Orient, l'Égypte, la Grèce et Rome.

Miraculeusement préservés, des vestiges d'instruments de musique, des bribes de notations musicales et de magnifiques représentations de musiciens nous mettent à l'écoute de 3000 ans d'histoire. Des tablettes mésopotamiennes aux reliefs monumentaux romains, en passant par les papyrus et sarcophages égyptiens ainsi que les vases grecs, l'exposition rassemble près de 400 oeuvres d'une grande diversité. Pour la première fois, découvrez des mondes sonores à jamais disparus et écoutez le plus ancien chant connu à ce jour dans le monde !

Rubrique Maestro : Le Stabat Mater de Dvorak à 17h45 sur Arte

Pour sa 10e édition, le festival Dvorak de Prague s’ouvre cette année avec le Stabat Mater, l’un des premiers grands succès du compositeur tchèque. Inspirée par le propre deuil de l’artiste, qui perdit successivement trois de ses enfants, l’œuvre sublime le drame intime pour prétendre par son thème à une portée universelle. Sous la baguette d’Emmanuel Villaume et accompagnées par l’orchestre philharmonique de Prague et du Chœur Philharmonique Tchèque de Brno, des stars internationales de la scène lyrique – la soprano lettone Kristine Opolais, ainsi que Jana Kurucová, Richard Samek et René Pape – confèrent à l’œuvre une profondeur nouvelle.

