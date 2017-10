Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Château de Versailles dans le cadre de l’exposition Visiteurs de Versailles 1682-1789 du 22 octobre 2017 au 25 février 2018.

Gagnez des places pour le concert de la pianiste Yuja Wang avec le Mahler Chamber Orchestra à l'Auditorium de Lyon le jeudi 2 novembre à 20h.

Au programme :

Wolgang Amadeus Mozart : Ouverture de Don Giovanni

Ludwig van Beethoven : Concerto pour piano n° 1, en ut majeur, op. 15

Igor Stravinsky : Suite de Pulcinella (version de 1949)

Ludwig van Beethoven : Concerto pour piano n° 2, en si bémol majeur, op. 19

Rubrique Maestro : Roméo et Juliette le dimanche 29 octobre à 18h25 sur Arte

La saison 2017/2018 du Musiikkitalo d’Helsinki s’ouvre avec un concert du Finnish Radio Symphony Orchestra. Pour cette représentation, l’ensemble interprète, sous la direction de Hannu Lintu, des extraits choisis des trois suites du Roméo et Juliette de Prokofiev. Ce ballet, l’un des plus connus du répertoire, est particulièrement réputé pour ses mélodies et sa variété rythmique qui ont élevé certains de ses thèmes – tels que la Danse des chevaliers – au rang de véritables "tubes " classiques. Pour cette première, Hannu Lintu vient partager, dans une interview, la signification que revêt pour les Finlandais l’œuvre de Prokofiev.

