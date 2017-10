Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible à La Fondation Louis Vuitton dans le cadre de l'exposition "Etre moderne : le MoMA à Paris", visible du 11 octobre 2017 au 5 mars 2018.

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister à une version concertante de La Favorite de Gaetano Donizetti le samedi 21 octobre à 20h à l'Opéra de Marseille.

Un tournant dans la vie de Donizetti qui, offrant à l’orchestre, mais surtout aux chanteurs, de larges et périlleuses possibilités d’interprétation, crée sans doute le premier « bel canto » d’essence romantique.

Distribution :

Léonore, Clémentine Margaine

Inès, Jennifer Michel

Fernand, Paolo Fanale

Alphonse XI, Jean-François Lapointe

Balthazar, Nicolas Courjal

Gaspard, Loïc Félix

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Direction musicale, Paolo Arrivabeni

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la Cappella Gabetta sous la direction de Andres Gabetta le dimanche 29 octobre à 17h au Grand Théâtre à Tours dans le cadre des Concerts d'Automne.

Au programme, Les Saisons de Vivaldi et Piazzolla.

Avec la Cappella Gabetta, Sol Gabetta a réalisé l’un de ses rêves musicaux. Avec son frère Andres Gabetta comme premier violon et un ensemble trié sur le volet de musiciens de grand talent qu’elle connaît bien, Sol Gabetta a crée des programmes du baroque et du début du classicisme que l’ensemble présente sur des instruments d’époque dans le cadre de concerts et d’enregistrements sur CD. L’ensemble a été fondé en décembre 2010 et s’est produit avec un grand succès notamment à Paris (Salle Gaveau, Théatre des Champs Elysées), Hambourg (Musikhalle), Vienne (Theater an der Wien), Baden Baden (Festspielhaus) Munich (Prinzregententheater), Zurich (Tonhalle), Berlin (Philharmonie) ainsi qu’aux grands festivals musicaux tels que la Musikfest de Brême, le Festival Baroque de Lyon ou le Rheingau Musikfestival. Cappella Gabetta invite de plus en plus des instrumentialistes, chanteuses et chanteurs de renom à participer à des projets communs de concerts ou d’enregistrements de musique du baroque ou du début du classicisme, notamment la soprano Nuria Rial, le trompettiste Sergei Nakariakov, le violoniste Giuliano Carmignola et le violoncelliste Christophe Coin.

Distribution :

Cappella Gabetta

Mario Stefano Pietrodarchi, bandonéon

Andres Gabetta, direction

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

Promenade en barque (Frédéric), La mélancolique (Anne), Les Adieux (Caroline), La Discrète (Renaud), Patience (Thibault), Nuit sur la berge (Gilbert), Méditation du soir (Catherine), Tombée de neige lors d'un après-midi de Décembre (Maxime), Lumière d'automne (Julia), Petits pas (David)...

Rubrique Maestro : Dimanche 22 octobre à 18h30 sur Arte : Daniil Trifonov interprète le Concerto n° 2 de Chopin

À tout juste 26 ans, Daniil Trifonov est déjà l’un des pianistes les plus charismatiques et captivants de la scène classique actuelle. Le 30 avril 2017, au Konzerthaus de Dortmund, le jeune virtuose a interprété une version réarrangée du concerto no2 en fa mineur de Chopin, accompagné par le Mahler Chamber Orchestra. À la baguette se trouvait Mikhail Pletnev, artisan de cette partition inédite visant à faire ressortir de nouvelles nuances orchestrales dans une pièce plus réputée pour le raffinement de son piano que pour son orchestre. Le pari est réussi : chef d’orchestre et pianiste ont offert une prestation d’une rare intensité, célébrant un Chopin tel qu’on ne l’avait encore jamais entendu.

Choix des auditeurs :