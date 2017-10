Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition : "Anders Zorn, le maître de la peinture suédoise", du 15 septembre au 17 décembre 2017.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert : "Cycle Confidences et complaintes de soldats" le vendredi 13 octobre 2017 à 20h, Salle Turenne au Musée de l'Armée.

Au programme :

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon : Lectures d’extraits des Mémoires de Saint-Simon, en rapport avec la carrière militaire de l’auteur (1691-1702), en alternance avec les œuvres musicales.

François Couperin : La Steinkerque, sonate en trio en si bémol majeur, pour deux violons et basse continue.

Marin Marais : Pièces pour basse de viole et basse continue, extrait du Premier Livre de pièces à une et à deux violes et du Second Livre de pièces de viole - Pièces en trio pour deux violons et basse continue.

François Couperin : La Triomphante en ré majeur, pour clavecin, extraite du Dixième Ordre du Second Livre de Pièces de clavecin (Bruits de guerre. Combat. Allégresse des vainqueurs. Fanfare).

Jean-François Dandrieu : Les Caractères de la guerre en do majeur/mineur, pour deux violons et basse continue.

Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, récitant

Julien Chauvin, violon

Tami Troman, violon

Atsushi Sakaï, basse de viole et violoncelle

Olivier Baumont, clavecin et conception du spectacle

Rubrique Maestro : Le Dimanche 10 octobre à 18h30 sur Arte : Sir Edward Elgar et Graffiti

C’est accompagné de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, dirigé par Sir Mark Elder, que Daniel Müller-Schott, l’un des plus talentueux instrumentistes de sa génération, interprète le concerto pour violoncelle en mi mineur op. 85 d’Edward Elgar. Chef-d’œuvre très personnel du compositeur britannique, aux accents profondément romantiques, cette pièce occupe une place toute particulière dans le répertoire du jeune musicien. En marge du concert, la caméra a suivi Daniel Müller-Schott dans son quotidien, entre sa Bavière natale et les scènes internationales. Avec passion, il évoque de son instrument, ses compositeurs fétiches et ses méthodes de travail.

Choix des auditeurs :