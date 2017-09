Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre-Lens dans le cadre de l'exposition : Musiques ! Echos de l'antiquité, du 13 septembre 2017 au 15 janvier 2018.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le récital de Claire-Marie Le Guay le dimanche 1er octobre à 17h au festival Muse et Piano, le festival de musique du Louvre-Lens.

Au programme :

Schubert : Impromptus

Schumann : Arabesque

Scriabine : Étude

Debussy : Prélude

Brahms : Intermezzi

Rubrique Maestro : A 18h30 sur Arte : Joyce Didonato au Gran Teatre del Liceu

Joyce DiDonato, star du Bel Canto, se frotte avec bonheur à la musique ancienne avec un programme qui réunit entre autres Haendel et Purcell.

Joyce DiDonato est une artiste engagée, et ils ne sont pas si nombreux. On connaît ses appels à la tolérance, son soutien à certaines minorités. Son dernier récital, elle l’a pensé dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. "In War and Peace" met en exergue des airs baroques anglais et mêle astucieusement airs célèbres et raretés. Ses qualités d’interprètes sont exceptionnelles, sa technique souveraine, sa générosité rare. Elle est de ces artistes qui amènent aux classiques une nouvelle génération – elle a même créé l’an dernier un site réservé aux moins de 20 ans pour décomplexer et mettre en relation les jeunes qui n’osent pas dire à leur entourage qu’ils aiment l’opéra. Un programme pour faire son « coming-out » lyrique !

Réalisation : Olivier Simonnet