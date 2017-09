Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Centre Pompidou à Paris dans le cadre de l'exposition : David Hockney Rétrospective.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre National de Lorraine dirigé par Jacques Mercier dans le cadre du Festival de Laon le jeudi 14 septembre à 20h dans la cathédrale de Laon.

L’hommage du Néo-Zélandais Gareth Farr aux combattants du Chemin des Dames, en forme de dédicace à ses trois grands oncles venus d’Océanie mourir sur le sol européen. A la jonction de deux continents, un concerto pour la mémoire, dans lequel le violoncelle lutte contre les masses indescriptibles de l’orchestre, à l’instar de l’individu écrasé par les brutalités de la guerre. Avec Chostakovitch, un grand poème symphonique dédié à la Révolution russe avortée de 1905, conçu en 1957 pour le 40e anniversaire d’octobre 1917. Un programme entre passé et présent articulé autour de la commémoration du centenaire d’un monde tragique.

Au programme :

Gareth Farr : Chemin des Dames (Concerto pour violoncelle et orchestre, Création européenne)

Dimitri Chostakovitch : Symphonie n°11 op.103 « L’Année 1905 »

Distribution

Orchestre National de Lorraine

Sébastien Hurtaud, violoncelle

Jacques Mercier, direction

Rubrique Maestro : Le dimanche 10 septembre à 18h30 sur Arte : Maria Callas chante Tosca

C’est une prestation musicale hors du commun doublée d’un moment de gloire : en 1964, la prima donna assoluta Maria Callas, quarante ans, a atteint le sommet de sa carrière et jouit d’une renommée mondiale. Alors que ses apparitions sur scène se font de plus en plus rares, sur fond de rumeurs sur sa vie amoureuse et ses capacités vocales déclinantes, elle ravit ses admirateurs avec l’annonce d’une extraordinaire prestation : sous les projecteurs du Royal Opera House de Covent Garden, elle incarnera le rôle-titre de Tosca, dans une mise en scène de Franco Zeffirelli. Heure de gloire, mais aussi heure de vérité pour la cantatrice star, dont on attend beaucoup. Ce documentaire nous fait revivre ce chapitre inoubliable de l’histoire de l’opéra, de la scène – avec d’émouvantes images de sa prestation filmée – jusqu’aux coulisses…