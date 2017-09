Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée des Beaux-Arts de Gand.

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre de Chambre de Paris le vendredi 8 septembre 2017 à 19h30 au Studio de la Philharmonie de Paris pour le concert de clôture du Paris Play-Direct Academy.

À l’initiative de l’Orchestre de chambre de Paris, Paris Play-Direct Academy accompagne l’évolution d’instrumentistes de haut niveau dans la technique du joué-dirigé. Pour sa quatrième édition, de jeunes pianistes bénéficieront du 1er au 8 septembre 2017 des conseils artistiques de Stephen Kovacevich et de masterclasses avec Michel Béroff, Momo Kodama, Till Fellner et Pascal Rophé.

Les académiciens mettront en pratique leur travail lors de ce concert final, au cours duquel sera choisi un lauréat.

Au programme :

Ludwg van Beethoven :

Concerto n°4 en sol majeur (extrait par Rachel Cheung)

Concerto n°3 en ut mineur (extrait par Anna Dmytrenko)

Concerto n°5 en mi bémol (extrait par Filippo Gorini)

Concerto n°2 en si bémol majeur (extrait par Tanguy de Williencourt)

Distribution :

Rachel Cheung : piano et direction

Anna Dmytrenko : piano et direction

Filippo Gorini : piano et direction

Tanguy de Williencourt : piano et direction

Rubrique Maestro : Pavarotti – Une voix pour l’éternité sur Arte à 18h15 dimanche 3 septembre

Réalisé par John Walker.

Un retour émouvant sur le parcours du légendaire ténor, disparu en 2007, qui popularisa les grands airs d’opéra dans le monde entier.

Puissance vocale et charisme... Né à Modène en 1935 et mort il y a sept ans, Luciano Pavarotti, le "ténor du siècle" selon Karajan, fut l’un des artistes lyriques les plus populaires de l’histoire récente. Avec la série de concerts des "trois ténors" (avec Plácido Domingo et José Carreras), diffusée par les télévisions du monde entier dans les années 1990, il a popularisé les grands airs du bel canto – Puccini, Verdi ou Donizetti. Une voix pour l’éternité revient sur les moments clefs de sa carrière – depuis ses premiers pas sur scène jusqu’au légendaire concert à Central Park, suivi par un demi-million d’admirateurs. Outre son interprétation du répertoire classique, il a aussi su outrepasser les frontières des genres en collaborant avec des artistes pop comme Sting, Eric Clapton ou même les Spice Girls.