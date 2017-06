Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au MoMA (Museum of Modern Art) à New York.

On vous offre des places

Concert de l'Orchestre National Philharmonique de Russie au Festival International de Colmar le jeudi 6 juillet à 21h à l'Église Saint Matthieu :

Au programme :

Camille Saint-Saëns :

Ave-Maria en fa majeur (transcription d’Alexey Strelnikov pour chœur et cordes)

Ave-Maria en sol majeur (transcription d’Alexey Strelnikov pour chœur et cordes)

Requiem

Métropolite Hilarion : Stabat Mater

Métropolite Hilarion : Chant d'Ascension

Distribution :

Soprano : Anna Aglatova

Mezzo-soprano : Svetlana Shilova

Ténor : Alexey Neklyudov

Basse : Nikolaï Didenko

Grand Chœur « Maîtres de chant choral » de Moscou

Orchestre National Philharmonique de Russie

Direction : Vladimir Spivakov

La venue à Colmar du Grand chœur académique de Moscou est toujours un événement ! Pour leur premier concert, Vladimir Spivakov les dirige dans des œuvres françaises et russes, mêlant traditions catholiques et orthodoxes. Camille Saint-Saëns a composé son Requiem pour l’église de la Madeleine, où il a été organiste de 1857 à 1877. C’est une œuvre superbe, sobre et émouvante.

Le Chœur chantera ensuite deux œuvres du Métropolite Hilarion (né en 1966), compositeur, théologien et évêque. Figure importante de l’église orthodoxe russe, à la tête du département des relations extérieures, il conduit le dialogue de son église avec les autres cultes et les gouvernements étrangers. Avant d’entrer en religion, il a étudié à l’Académie Gnessine et au Conservatoire de Moscou. Ses compositions font le pont entre les traditions occidentale (de Bach au XXe siècle) et slave.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°3 en Sol Maj BWV 1048 : 1er mouvement

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

Naive records OP 30412

Carl Orff

Carmina burana : Floret silva nobilis

Chœur de la radio de Leipzig

Orchestre Symphonique de Leipzig

Direction Kristian Jarvi

Sony 88725446212

Gabriel Fauré

Sicilienne en sol min op 78 - arrangement pour violoncelle et piano

Pierre Fournier : violoncelle

Gerald Moore: piano

Emi 5697122

Kezako

Piotr Illich Tchaikovsky

Serenade en Ut Maj op 48 pour orchestre a cordes : Valse

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

Sony 47637

Cécile Chaminade

Danse païenne op 158 - pour piano

Maciej Pikulski : piano

Fuga Libera 741

Niccolo Paganini

Allegro vivace a mouvement perpetuel en Ut Maj op 11 - Pour violon et orchestre - Transcription pour violon et piano

Tedi Papavrami: violon

Christophe Larrieu : piano

Harmonia Mundi 905207

Rubrique Maestro : Le dimanche 2 juin à 12h30 sur Arte : Juan Diego Flórez et ses amis en concert à Vienne

Le ténor péruvien Juan Diego Flórez a monté cette soirée de gala au profit de son association Sinfonía por el Perú, qui permet aux enfants de son pays d'accéder à la musique. Il a réuni au Wiener Staatsoper les chanteurs Valentina Nafornita, Aida Garifullina, Vittorio Grigolo, Luca Pisaroni et Ildar Abdrazakov pour interpréter des airs de Mozart, Massenet, Puccini, Offenbach et Rossini.

Vincenzo Bellini

La somnambule : Acte I : Ah costante nel tuo nel mio seno

Cecilia Bartoli : mezzo-soprano

Juan Diego Florez, ténor

Orchestre la Scintilla

Direction Alessandro de Marchi

Oiseau Lyre 4781087

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°7 en La Maj op 92 : 4.Allegro con brio

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Carlos Kleiber

DGG 4158622

Maurice Ohana

Trois contes de l'honorable fleur / ogre mangeant des jeunes femmes sous la lune

Jean Louis Forestier: percussions

Michiko Hirayama : soprano

Philips 6504157

Johann Strauss Fils

An der schönen blauen Donau op 314 (Le beau Danube bleu)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction Nikolaus Harnoncourt

Warner Classics 0190295929718

Luigi Boccherini

Quintette n°4 en Ré Maj g 448 pour cordes guitare et castagnettes : Grave assai / Fandango (avec castagnettes)

Rolf Lislevand: guitare / Bruno Cocset: violoncelle / Pablo Valetti, Manfredo Kraemer : violons / jose de Udaeta : castagnettes

Concert des Nations

Direction Jordi Savall

Alia Vox 9845

Hector Berlioz

La damnation de Faust : Les bergers quittent leurs troupeaux (Acte I Sc 2) Ronde des paysans

Nicolai Gedda, ténor

Chœur de l'opéra de Paris

Orchestre de Paris

Direction Georges Prêtre

EMI 568832

Igor Stravinsky

Apollon musagète :

1. Pas de deux (2eme tableau)

2. Coda

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Simon Rattle

Emi Classics 7236112

Enric Casals

Sardanes de concert : Heroica pour cobla

Cobla la Principal de Gerona

Direction Pablo Casals

EMI 6949322

Erik Satie

Gnossienne n°1

Jean Yves Thibaudet: piano

Decca 4830236

Hilarion Alfeyev

De profundis : Laudate nomen Domini . Psaumes 134 et 135

Chœur syndical de Moscou

Orchestre National de Russie

Direction Hilarion Alfeyev

Pentatone Classics PTC 5186486

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : Danse générale (3ème partie)

Ensemble Vocal de la Radio de Stuttgart

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Direction Stéphane Denève

SWR Music 19004

Yves Duteil

La tarentelle

Yves Duteil

Pathe Marconi 1597552