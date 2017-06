Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau sera visible du 20 mai au 30 octobre 2017 au Centre-Pompidou Metz dans le cadre de l'exposition : Fernand Léger. Le Beau est partout.

On vous offre des places

, © Felix Broede/Sony Classical

Concert du pianiste Lucas Debargue au Festival d'Auvers-sur-Oise le jeudi 29 juin à 21h à l'église Notre Dame d'Auvers-sur-Oise

Au programme :

Franz Schubert (1797-1828) : Sonate la m, D784, op.143

Franz Schubert (1797-1828) : Sonate la M, D. 664, (op. posthume 120)

Karol Szymanowski (1882-1937) : Sonate pour piano n°2, op.21 la M (Composée en 1910, elle est créée le 7 mai 1911 par Arthur Rubinstein.)

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Francis Poulenc

Les biches FP 36 :

1. Rag-Mazurka

2. Andantino

3. Petite chanson dansée

4. Final

Choeur de la radio de Stuttgart

Orchestre Symphonique de la radio de Stuttgart

Direction Stéphane Denève

Hanssler Classic 93297

Charles Koechlin

Sonatine opus 87 n° 1 :

1. Moderato sans lenteur

2. Andante moderato

3. Bien allant gai et doux

4. Final

Michael Korstick : piano

Hanssler Classic 93220

Kezako

Gyorgy Ligeti

Bagatelle pour flûte, hautbois clarinette basson et cor :

1. Allegro con spiruto

2. Rubato lamento

Jacques Zoon : flûte / Douglas Boyd : Hautbois/ Richard Hosford : clarinette / Matthew Wilkie: basson / James Sommerville : cor

DGG 4492152

Charles Trenet

Route Nationale 7

Charles Trénet

PM 7465672

Luc le Masne

Nosi

Soliste : Alex Perdigon

Orchestre Bekummernis

Direction Luc le Masne

Menelas 003

Claude Debussy

Petite suite L 635 / Arrangement pour orchestre :

1. En bateau

2. Cortège

3. Menuet

4. Ballet

Orchestre de la Suisse Romande

Direction Ernest Ansermet

Decca 4337112

Rubrique Maestro : Le Dimanche 25 juin à 12H30 SUR ARTE : Concertos de Vivaldi pour Mandoline

Mandoliniste virtuose et imaginatif, l'Israélien Avi Avital a donné ses lettres de noblesse à la petite cousine du luth. L’essentiel du répertoire de celle-ci date du XVIIIe siècle avec, en particulier, des compositions italiennes. Mais Avi Avital l'a élargi en transposant des œuvres écrites pour d’autres instruments. Dans les concertos des Quatre saisons de Vivaldi, il parvient ainsi à faire ressortir des effets comme les éclairs de l’orage d’été. Filmé dans le grandiose Salon d’Hercule du château de Versailles, Avi Avital électrise la scène.

Au programme : Concerto en ré majeur pour luth, cordes et basses continue, Concerto en la mineur pour mandoline, cordes et basse continue, extrait de L'Estro armonico, Concerto en do majeur pour mandoline, cordes et basse continue, Concerto en sol majeur pour mandoline, cordes et basse continue, extrait des Quatre saisons et Concerto pour piccolo et cordes en do majeur.

Concert donné en novembre 2015 au Château de Versailles Spectacles : Andrea Marcon dirige le Venice Baroque Orchestra.

Antonio Vivaldi

Concerto en la min op 3 n°6 RV 356 P 1 / transcription pour mandoline cordes et basse continue : 1. Allegro; 2. Largo; 3. Presto

Avi Avital, mandoline

Orchestre baroque de Venise

DGG 4794017

François Devienne

Concerto n°2 en Ré Maj pour flûte traversière et orchestre : 3.Rondo

Jean Pierre Rampal: Flûte traversière

Orchestre Antiqua Musica

Direction Jacques Roussel

Philips 835748

Dmitri Chostakovitch

Concerto n°2 en Fa Maj op 102 pour piano et orchestre : 2.Andante; 3.Allegro

Alexander Melnikov: piano

Orchestre de chambre Mahler

Direction Teodor Currentzis

Harmonia Mundi 902104

Modest Moussorgsky

Les enfantines : A la maison de campagne (A dada)

Elena Vassilieva : soprano

Jacques Schab : piano

Le chant du monde 27897273

Erik Satie

Parade

Orchestre National de France

Direction Manuel Rosenthal

Praga 250299

Olivier Messiaen

6 petites esquisses d'oiseaux (intégrale) : le rouge-gorge - pour piano

Roger Muraro : piano

DGG 4801364

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune L 86

Pierre Pierlot: flûte traversière

Orchestre National de France

Direction Georges Prêtre

ERATO 019029595352217

Franz Schubert

6 moments musicaux op 94 D 780 : Moment musical en fa min op 94 n°3 D 780 n°3

Lucas Debargue : piano

Sony Classical 88875192982