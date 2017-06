Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Actuellement visible au Musée de Grenoble dans le cadre de l'exposition : Henri Fantin-Latour. A fleur de peau, du 18 mars au 18 juin 2017.

Concert du Quatuor Ardeo le 9 juin à 20h30 à Cesson dans le cadre des Concerts de Poche

Programme :

Franz Schubert : Quintette à deux violoncelles D. 956

Joseph Haydn : Quatuor op. 33 n°3 de Joseph HAYDN, dit "l'Oiseau"

Quatuor Ardeo : (Mi-sa Yang violon, Carole Petitdemange violon, Yuko Hara alto, Joëlle Martinez violoncelle) et Victor Julien-Laferrière

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Gabriel Fauré

Fantaisie en forme de quadrille sur des thèmes favoris de la Tétralogie de Richard Wagner / pour piano à 4 mains :Souvenirs de Bayreuth op posth : Souvenirs de Bayreuth n°1

Kathryn Stott / Martin Roscoe: piano

Hyperion CDS 4460014

André Messager

Les deux pigeons : Entrée de Pepio (Acte I Sc 3)

Orchestre de l'opéra National du Pays de Galles

Direction Richard Bonynge

DECCA 4337002

Emmanuel Chabrier

Souvenirs de Munich

1. Pantalon

2. Eté

3. Poule

4. Pastourelle

5. Galop

Bruno Canino / Bertrand Giraud : piano

Anima records 130300002

Johannes Brahms

21 danses hongroises WoO 1 : Danse hongroise en sol min WoO 1 n°5

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Claudio Abbado

DGG 4792549

Frédéric Chopin

Sonate n°2 en si bémol min op 35 : Marche funèbre : Lento

Evgueni Kissin: piano

RCA 09026635352

Rubrique Maestro : Dimanche 4 juin à 12h20 sur Arte : Sonya Yoncheva et Piotr Beczala chantent des airs d’opéras et d’opérettes

Depuis le Palais des festivals de Baden-Baden, sous la baguette de Domingo Hindoyan, l’orchestre de la Deutsche Radiophilharmonie accompagne deux vocalistes de de talents : la soprano bulgare Sonya Yoncheva et le ténor polonais Piotr Beczala, qui interprètent les plus beaux arias du répertoire lyrique européen. Au programme, des airs extraits de la Manon de Massenet, Carmen de Bizet, Roméo et Juliette de Gounod ou encore La Traviata de Verdi et La Veuve joyeuse de Lehár.

Franz Lehar

Die lustige Witwe : Lippen schweigen (Acte III) Duo Hanna et Danilo

Piotr Beczala, ténor / Anna Netrebko, soprano

Orchestre Royal Philhamronique de Londres

Direction Lukasz Borowicz

DGG 4790838

Vincent d'Indy

Wallenstein op 12 : La mort de wallenstein

Orchestre National de la BBC du Pays de Galles

Direction Thierry Fischer

Hyperion CDA 67690

Frédéric Chopin

Valse n°1 op 18

Jacques Loussier, piano

CBS 84537

Frédéric Chopin

Valse n°1 en mi bemol maj op 18 grande valse brillante

Arthur Rubinstein, piano

RCA 89564

Emmanuel Chabrier

Bourrée fantasque

Orchestre National de France

Direction Armin Jordan

APEX 2564699004

Claude Debussy

Préludes livre I : Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir

Walter Gieseking: piano

EMI 5658552

Anton Reicha

Quatuor à cordes en fa mineur Opus 94 n° 3 :

1. Andante Maestoso

2. Minuetto

Quatuor Ardeo : Carole Petidemange, Olivia Hugues (violons) , Lea Boesch (alto), Joelle Martinez (violoncelle)

L'empreinte Digitale 13240

Richard Wagner

Les Maitres chanteurs de Nuremberg : Prélude de l'acte I

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

Sony 47643