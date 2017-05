Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Actuellement visible à la National Gallery of Art à Washington dans le cadre de l'exposition : Frédéric Bazille and the Birth of Impressionism du 9 avril au 9 juillet 2017.

On vous offre des places

Le concert de Nelson Freire le mercredi 24 mai à 20h à l'Auditorium de La Maison de la Radio

, © Hennek

Programme :

Ludwig van Beethoven : Concerto pour piano et orchestre n°4

Arnold Schönberg : Pelléas et Mélisande, poème symphonique

Nelson Freire piano

Orchestre National de France

Louis Langrée direction

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Franz Liszt

Phantasiestück über Motive aus Rienzi S 439 - pour piano

Leslie Howard : piano

HYPERION CDA 66861/2

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : Je crois entendre encore (Acte I) Air de Nadir

Roberto Alagna : ténor

Emi 8263812

Kezako

Gabriel Fauré

Valse-caprice n°1 en La Maj op 30 - pour piano

Jean-claude Pennetier : piano

Mirare Mir 072

Paul Hindemith

Symphonie Mathis der Maler : Engelkonzert (Concert d'anges)

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction : Esa Pekka Salonen

Sony Classical SK 64087

Félix Mendelssohn

Romance sans paroles en Mi bémol Maj op 30 n°1

Daniel Barenboim : piano

DGG 423931-2

Rubrique Maestro : Le dimanche 21 mai à 12h30 sur Arte : Festival international de la musique de chambre de Jerusalem

Fondé en 1998 par la pianiste Elena Bashkirova, le Festival international de musique de chambre de Jérusalem compte parmi les principaux évènements de la vie musicale israélienne. Sa 19e édition réunit à nouveau des artistes de premier plan sur la scène de l’auditorium du YMCA. Parmi eux, les pianistes Menahem Pressler, András Schiff et Kirill Gerstein, le flûtiste Emmanuel Pahud, la violoniste Baiba Skride et le violoncelliste Julian Steckel. Et rien de tel qu’une programmation variée, incluant des œuvres de Schubert, Brahms, Beethoven, Mendelssohn et Busoni, pour honorer leur immense talent.

Johannes Brahms

Sextuor a cordes n°2 en Sol Maj op 36 : 2 - scherzo : Allegro non troppo - presto giocoso

Isabelle Faust et Christian Tetzlaff : violon / Stefan Fehlandt et Hanna Weinmeister : alto / Gustav Rivinius et Julian Steckel : violoncelle

Avi-Music 553049

Robert Schumann

Carnaval de Vienne op 26 : Allegro - pour piano

Maria Joao Pires : piano

DGG 437538-2

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol min op 10 :

1. Animé et très décidé

2. Assez vif et bien rythmé

Quatuor Juilliard

Sony SK 52554

Modeste Moussourgski

Tableaux d'une exposition :

1. Promenade

2. Le Gnome

3. Promenade

4. Il Vecchio Castello

Lovro Pogorelich : piano

Intrada Intrac Intra030

Emmanuel Chabrier

Joyeuse marche - version pour orchestre

Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Neeme Jarvi

Chandos CHSA 5122

Claude Debussy :

Fêtes galantes Livre II L 104 : Colloque sentimental - pour ténor et piano

Ian Bostridge : ténor / Julius Drake : piano

Chandos CHSA 5122

Francis Poulenc :

Montparnasse FP 127 - pour ténor et piano

Ian Bostridge : ténor / Julius Drake : piano

Chandos CHSA 5122

Gabriel Fauré :

La bonne chanson op 61 - arrangement pour ténor piano et quintette à cordes de 1898 :

Donc ce sera par un clair jour d'été op 61 n°7

N'est-ce pas op 61 n°8 - arrangement pour ténor piano et quintette à cordes de 1898

L'hiver a cessé op 61 n°9

Ian Bostridge : ténor / Julius Drake : piano / Quatuor Belcea / Leon Bosch : contrebasse

Chandos CHSA 5122

Ludwig van Beethoven

Sonate No. 14 in Do dièse mineur, Op. 27 No. 2 'Clair de lune' - 3.Presto agitato

Nelson Freire : piano

Decca 4758155