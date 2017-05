Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Actuellement visible au Musée du Luxembourg à Paris dans le cadre de l'exposition "Pissaro à Eragny, La nature retrouvée", du 16 mars au 9 juillet 2017.

Concert Brahms de La Chambre Philharmonique dirigée par Emmanuel Krivine le mercredi 17 mai à 20h30 au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence

Brahms : Concerto pour piano n°2, opus 83

Martin Helmchen, piano historique

Brahms : Symphonie n°1, opus 68





Née sous l'égide d'Emmanuel Krivine, la Chambre Philharmonique se veut l'avènement d'une utopie. Orchestre d'un genre nouveau, constitué de musiciens issus des meilleures formations européennes animés d'un même désir musical, la Chambre Philharmonique fait du plaisir et de la découverte le cœur d'une nouvelle aventure en musique. Dotée d'une architecture inédite (instrumentistes et chef se côtoient avec les mêmes statuts, le recrutement par cooptation privilégie les affinités), et d'un fonctionnement autour de projets spécifiques et ponctuels, la Chambre Philharmonique est aussi un lieu de recherches et d'échanges, retrouvant instruments et techniques historiques appropriés à chaque répertoire.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Tomaso Albinoni

Adagio en sol min - transcription pour 2 guitares

Alexandre Lagoya / Ida Presti : guitares

Philips 4268682

Piotr Illich Tchaikovsky

Snegurotchka op 12 : Danses et choeur des oiseaux (Choeur)

Chœur de la radio de Leipzig

Orchestre Symphonique de Leipzig

Direction Kristian Jarvi

Sony 88875176562

Kezako

Guy Ropartz

Les vêpres sonnent - pour choeur de femmes à 3 voix et orchestre

Chœur régional Vittoria d'Ile de France

Orchestre Symphonique et lyrique de Nancy

Direction Michel Piquemal

Naxos 8553199

Erik Satie

_Pièces froides : Air à faire fuir : D'une manière particulièr_e

Jean Yves Thibaudet: piano

Decca 4830236

Jean Fery Rebel

Les éléments:

1. Loure I. Air pour les violons la terre et l'eau

2. Chaconne: le feu

3. Ramage : l'air

4. Rossignols

Orchestre Baroque Orfeo

Direction Michi Gaigg

CPO 7779142

Alberto Ginastera

Estancia opus 8 :

1. Los trabajodes agricolas

2. Danza del Trigo

3. Los peones de hacienda

4. Malambo

Orchestre de la ville de Grenade direction Josep Pons

Harmonia Mundi 901808

Maestro : Dimanche 14 mai 12h30 sur Arte : Soirée baroque à la Philharmonie William Christie et Les Arts Florissants, concert filmé lors de l’inauguration de la Philharmonie de Paris

Jean Joseph Cassanea de Mondonville

Psaume 113 : In exitu Israel : Non mortiu laudabunt te

Les Arts Florissants Direction William Christie

Erato 0630177912

Manuel de Falla

L'amour sorcier : danse rituelle du feu pour chasser les mauvais esprits

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Direction Manuel Rosenthal

Accord 4761082

Claude Debussy

Préludes Livre I L 117 : Le vent dans la plaine - pour piano

Arturo Benedetti-Michelangeli : piano

DGG 4796284

Henry Purcell

Le roi Arthur Z 628 : What power art thou (Acte III) Air du génie du froid

Bryan Bannatyne-Scott : basse

English concert

Direction Trevor Pinnock

Archiv Produktion 4746722

Jean Sibelius

Symphonie n°2 en Ré Maj op 43 : Allegretto

Orchestre Symphonique de Goteborg

Direction Gustavo Dudamel

DGG 4779449

Joseph Haydn

Les saisons : Der Winter : Dann bricht der grosse Morgen an (Trio et choeur)

Dietrich Henschel : Baryton / Werner Gura : Ténor / Marlis Petersen: soprano

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Orchestre baroque de Fribourg

Direction René Jacobs

Harmonia Mundi 80182930

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en fa mineur opus 8 n° 4 RV 297 (l'hiver) :

1. Allegro

2. Adagio moto

3. Allegro

Gidon Kremer: violon

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Claudio Abbado

DGG 4796520

Franz Liszt

Prométhée s 99 - poème symphonique nº5

Orchestre Philharmonqiue de Londres

Direction Bernard Haitink

Philips 4387512

Johannes Brahms

Symphonie n°1 en ut min op 68 : 3.Un poco allegretto e grazioso

Orchestre Révolutionnaire et romantique

Direction John Eliot Gardiner

SDLG 702