Le programme musical de Denisa Kerschova: Le choix des auditeurs

Actuellement visible au Musée Cognacq-Jay dans le cadre de l'exposition Sérénissime ! Venise en fête de Tiepolo à Guardi (25 février au 25 juin 2016).

On vous offre des places !

Récital Jeune Virtuose avec Daniel Lozakovich et Rémi Geniet.

Le mercredi 12 avril 2017 à La Salle Molière à Lyon.

Programme :

Chaconne extraite de La Partita pour violon n°2 en ré mineur, BWV1004 de Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon n°7 en do mineur, op 30 n°2 de Ludwig Van Beethoven

Sonate Fantaisie op 27 n°1 de Ludwig Van Beethoven

Sonate pour violon et piano en la majeur de César Franck

Daniel Lozakovitch, né à Stockholm en 2001, a commencé le violon à l'âge de six ans. Il fait ses débuts en soliste avec l'orchestre de chambre les Virtuoses de Moscou et Vladimir Spivakov en 2010.

Il remporte en 2014 le deuxième prix du concours Yehudi Menuhin et en 2016, le premier prix du concours Vladimir Spivakov.

Il parcourt l'Europe et joue en soliste avec les plus grands orchestres symphoniques. Daniel est régulièrement invité par Martha Argerich au fesival de Lugano et aux sommets musicaux de Gstaad.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Georg Friedrich Haendel

Water Music : Suite n°1 en Fa Maj HWV 348 :Air; Menuet; Bourrée; Hornippe; Allegro

Academy of Saint-Martin in the Fields

Direction : Neville Marriner

PHILIPS 416447-2

Rubrique Kezako

Frédéric Chopin

Sonate pour piano n°2 en si bemol min op 35 : Marche funèbre : Lento

Maciej Pikulski, Piano

STERMARIA STER 001

Maurice Ravel

Une barque sur l'océan - pour orchestre

L'éventail de Jeanne : Fanfare - pour orchestre

Orchestre symphonique de Londres

Direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 469 354-2

Jean-Baptiste Arban

Variations sur le Carnaval de Venise - pour trompette et orchestre

André Maurice, Trompette

Jean Faustin et son Orchestre

Direction : Jean Faustin

EMI CLASSICS 50999 7049632 1

Rubrique Maestro : Dimanche 9 avril à 12h30 sur Arte : Philippe Jaroussky

Aussi à l’aise sur les scènes d’opéra que dans les salles de concert, Philippe Jaroussky s’est déjà produit aux côtés de nombreux ensembles et musiciens de renom. Constamment à la recherche de nouvelles expériences, le contre-ténor s’est récemment attelé à enregistrer des cantates de Bach et de Telemann en compagnie du remarquable Orchestre baroque de Fribourg. Pour ce premier album uniquement en allemand, le chanteur a suivi des cours intensifs afin d’être en mesure de comprendre et de reproduire toutes les subtilités de la langue de Goethe. ARTE l’a suivi lors de l’enregistrement de cet opus.

Georg Philipp Telemann

Cantate TVWV 1 : 364 : Der am Olberg zagende Jesus : Kommet her ihr Menschenkinder (Air)

Philippe Jaroussky, Contre-ténor

Orchestre baroque de Fribourg

Direction : Petra Mullejans

ERATO 0190295925338

Leonard Bernstein / Clare Grundmann (Arr.)

Slava - arrangement pour orchestre d'harmonie

Philharmonie à vent de Saxe

Direction : Thomas Clamor CLAMOR

GENUIN GEN 12247

Dimitri Chostakovitch

Le chant de la forêt op 81 : Slava

Alexei Tanovitski, Basse

Konstantin Andreyev, Ténor

Choeur Narva

Choeur de Chambre Philharmonique d'Estonie

Orchestre symphonique d'Etat d'Estonie

Direction : Paavo Jarvi

WARNER CLASSICS 825646166664

Antonio Vivaldi

Concerto en Ut Maj RV 505 P 65 : Allegro; Andante; Allegro non molto e cantabile

Amandine Beyer, Giuliano Carmignola, violon

Gli Incogniti

HARMONIA MUNDI 902249

Jean Philippe Rameau

Les Indes galantes : Bis viennois : Air des sauvages vraiment sauvage

Valerie Gabail (Zima), Soprano

Aimery Lefevre (Adario), Baryton-basse

Choeur du Marais

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE (n° DNC : 657274)

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°5 en Mi bémol Maj op 73 L'empereur : Adagio un poco moto; Allegro

Maurizio Pollini, Piano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Karl Boehm

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 419793-2

César Franck

Sonate en La Maj M 8 : Allegro - pour violon et piano

Yehudi Menuhin, violon

Ephzibah Menuhin, Piano

WARNER CLASSICS 0825646777068/10

Hector Berlioz

Les Troyens : Prélude : les Troyens à Carthage

Orchestre symphonique de Montreal

Direction : Charles Dutoit

DECCA 443693-2