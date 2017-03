Le programme musical de Denisa Kerschova: Le choix des auditeurs

On vous offres des places !

Les Odyssée de Lille, concert de Sonia Wieder-Atherton, violoncelle et chœur imaginaire

Jeudi 6 avril à 19h - Lille - Grande salle : Théâtre du Nord

Violoncelliste de renom, Sonia Wieder-Atherton poursuit depuis Odyssée pour violoncelle et chœur imaginaire (2012) – un spectacle pour violoncelle et bande-son – un travail atypique qui puise aux sources de la musique contemporaine et classique tout en y mêlant une recherche très dense sur le son. « Aujourd’hui, je voudrais que l’Odyssée aille à la rencontre de milliers d’Odyssées : mon désir est de faire rentrer les gens, leurs récits, leurs histoires, leurs chants, leurs rêves dans L’Odyssée. Plus précisément dans sa bande son, qui est pour moi une matière vivante ». Cette matière vivante, Sonia Wieder- Atherton, va la puiser au cours d’ateliers menés avec une quinzaine de femmes d’âges et d’origines sociales mélangés, impliquées dans les centres sociaux de Lille situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et recrutées sur la base du volontariat. À partir de leurs récits, de sons de nature, de la ville, l’artiste composera avec elles, l’écriture d’un scénario sonore, bande-son d’un spectacle hors du commun sur laquelle elle se produira. En écho au travail de Sonia Wieder-Atherton, l’auteure performeuse Samira El Ayachi, réalisera avec les participantes un carnet de bord de ces rencontres, les guidant vers ce travail d’écriture à partir de soi, qui donnera lieu à une restitution en public*.

Quelle musique voyez-vous sur Les Musiciens, dit aussi Musiciens dans une cour, 1883, d'Albert Bartholomé (1848-1928)

Actuellement visible au musée des impressionnismes Giverny dans le cadre de l'exposition Tintamarre ! dédiée aux instruments de musique et à leur signification entre 1860-1910.

Au temps des impressionnistes, les peintres sont des témoins et acteurs privilégiés de l’avènement d’une nouvelle musique, moderne et libérée des anciennes conventions.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Irving Berling

Alexander's ragtime band

Sirba Octet

Ambroisie AM 17

Rubrique Kezako

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade N°6 en ré Majeur K 239 / Serenata Notturna: Marche / Menuet / Rondo

Gidon Kremer

Kremerata Baltica

Nonesuch 7559793662

Cécile Chaminade

Sérénade espagnole Opus 150 Arrgt pour violon et piano

Christian Ferras : violon

Jean-Claude Ambrosini: piano

DGG 4806664

Joseph Kreutzer

Grand Trio opus 16 : Alla Polacca (mvt 3)

Bruno Meier : flûte traversière

Nicolas Corti : alto

Han Jonkers : guitare

Pan Classics 510126

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min : Adagietto

Orchestre Royal du Concertgebouw

Direction: Mariss Jansons

RCO Live 08007

Le bouillonnant violoniste franco-serbe Nemanja Radulovic a consacré l'intégralité de son concert parisien du Théâtre des Champs-Élysées à Jean-Sébastien Bach. Dans le "Concerto pour deux violons", en osmose totale avec sa complice Tijana Milosevic, sa virtuosité est au sommet.

Depuis sa Victoire de la musique classique en 2005, dans la catégorie révélation internationale, Nemanja Radulovi? ne passe jamais inaperçu. Abondante chevelure noire, tee-shirt sous veste cintrée, collier et bottes de cuir… : le bouillonnant violoniste franco-serbe a tout d’une rock star ! Derrière cette apparente exubérance se cache une authentique passion pour les grands compositeurs classiques, comme en témoigne ce concert parisien au Théâtre des Champs-Élysées, dédié à Jean-Sébastien Bach. Dans le concerto pour deux violons, en osmose totale avec celle de sa complice Tijana Milšoevi?, sa virtuosité est au sommet.

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 2 violons en ré min BWV 1043 : Vivace

Nemanja Radulovic, Tijana Milosevic (violons)

Double Sens

DGG 4795933

Robert Schumann

Scènes d'enfants opus 15: Traumerei / Am Kamin / Ritter vom Steckenpferd / Fast zu Ernst / Fürchtenmachen / Kind im Einschlummern / Der Dichter

Brigitte Engerer: piano

Harmonia Mundi 901600

Marguerite Monnod / René Rouzaud

La goualante du pauvre Jean

Edith Piaf

Capitol 24359237022

Josef Suk

Sérénade en Mi bémol Maj op 6- pour orchestre à cordes: Allegro giocoso ma non troppo presto

Orchestre Symphonique de la Radio bavaroise

Direction: Mariss Jansons

BR Klassik 900145

Edward Elgar

Salut d'amour opus 12

Pinchas Zukerman

Royal Philharmonic de Londres

Direction: Pinchas Zukerman

Decca 4789386

Astor Piazzola

Histoire du tango : Bordel 1900 - pour flûte traversière guitare acoustique et violon

Ensemble Confluences : Benoît Fromanger: flûte

Delia Estrada: Guitare

Mandala 4943

Franz Schubert

Sérénade D957 n °4

Dietrich Fischer Dieskau: Baryton

Gerald Moore : piano

DGG 0002894775556

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra op 30: Das Grablied / Von der Wissenschaft: Der Genesende

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction: Herbert Von Karajan

Testament SBT 1474

Antonio Salieri

Serenade nº2 en Fa Maj pour 2 flutes traversieres 2 hautbois 2 cors 2 bassons et contrebasse de viole: Larghetto / Allegro assai

Ensemble Italiano Di Fiati

Direction: Paolo Pollastri

Tactus 751902

Franz Liszt

Nocturne en la bémol majeur S641/3

Tristan Pfaff : piano

APARTE 019

Pablo de Sarasate

Airs bohemiens op 20 / Pour violon et piano / Arrangement pour violon accordeon contrebasse et cymbalum

Gilles Apap: violon

Ludovit Kovac : Cymbalum

Philippe Noharet : contrebasse

Apapaziz productions GKJ001