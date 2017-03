Le programme musical de Denisa Kerschova: le choix des auditeurs

On vous offre des places !

Mercredi 15 mars 2017 - Halle aux Grains - 20h - Toulouse

Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie

TUGAN SOKHIEV: direction

Anna SMIRNOVA : Jeanne d’Arc - Oleg DOLGOV: Roi Charles VII - Arseniy YAKOVLEV: Raymond

Anna NECHAEVA: Agnès Sorel - Andrey GONIUKOV: Dunois - Stanislav TROFIMOV: L’Archevêque

Petr MIGUNOV: Thibaut d’Arc - Igor GOLOVATENKO: Lionel - Nikolai KAZANSKY: Bertrand

Daniil CHESNOKOV: Le soldat - Anastasia SHCHEGOLEVA: L’Ange

TCHAÏKOVSKI

Jeanne d’Arc, La Pucelle d’Orléans (version de concert)

C’est l’histoire d’une jeune fille qui a sauvé son roi et libéré son pays que nous raconte Tchaïkovski. C’est l’histoire d’un jeune homme dont la ville de Toulouse a fait son prince et qui revient, sceptre de tsar en main, célébrer l’amitié franco-russe et l’amour en musique.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Edward Elgar

Variations sur un thème original opus 36: variation 14 / finale

Orchestre Symphonique de la radio de Stuttgart

Direction: Roger Norrington

Hanssler Classic 93191

Heinrich Ignaz Franz Von Biber

L'Ange Gardien - Passacaglia, Adagio, Adagio

Tempesta

Direction: Patrick Bismuth

ZZT 0408012

Rubrique Kesako

Gioacchino Rossini

Moise et Pharaon:Moment fatal … que faire?"" (Acte II scène 5)

Aménophis: Charles Workman / Pharaon Eldar Aliev

Orchestre du Théâtre communal de Bologne

Direction Vladimir Jurowski

Rossini: Opera Festival 1841

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes en Ut majeur k 465 (les dissonances ) Adagio-Allegro

Quatuor Van Kuijk

Alpha 110026

Carl Orff

In trutina mentis dubia - cantate scénique pour solistes chœur mixte et orchestre

Venceslava Hruba Freiberger: soprano

Chœur et Orchestre Philharmonique de Cracovie

Direction: Krysztof Pendercki

ARTS MUSIC 47177-2

Rubrique Maestro : dimanche 12 mars à 12h15, arte

Suivant les traces du compositeur et harpiste Turlough O'Carolan, qui a su, au XVIIIe siècle, marier le classique aux airs populaires, l'orchestre Les Musiciens de Saint-Julien s'immerge dans le fécond répertoire de la musique baroque d'Irlande et d'Écosse. Au gré des œuvres et des rencontres, ses membres évoquent les lieux chargés d'âme de l'Irlande, des lacs du Connemara aux pubs de Thomastown.

Compositeur auteur :Turlough O'Carolan

Direction musicale :François Lazarevitch

Orchestre :Les Musiciens de Saint-Julien

Réalisation :Benjamin Bleton

Avec : Robert Getchell (ténor)

David Greenberg (violon)

Lucile Boulanger (Viole de Gambe)

Eric Bellocq (Luth)

Marie Bournisien (Harpe baroque)

Bill Taylor (Clàrsach - harpe Irlandaise)

Caitlín Nic Gabhann (Step dancing)

Liam Scanlon (Step dancing)

Mick O’Brien (Uilleann pipes)

Turlough O Carolan

Medley : James Betagh / Lady Wrixon - pour ensemble instrumental

Les musiciens de Saint Julien

Direction: François Lazarevich

Alpha 234

Richard Wagner

Das Liebesverbot WWV 38 : Salve Regina (Acte I) Chœur et duo Mariana et Isabella

Ilse Wolf: soprano

April Cantelo: soprano

BBC Singers

Orchestre Symphonique de la BBC du Nord

Direction: Edward Downes

Ponto PO-1055

Bela Bartok

Musique pour cordes percussions et célesta BB 114 Sz 106 : Andante tranquillo

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction: Pierre Boulez

Sony Classical 8884301333207

Francis Poulenc

La courte Paille FP 178: Les anges musiciens

Sophie Karthauser : soprano

Eugene Asti : piano

Harmonia Mundi 902179

Boby Lapointe

T'as pas t'as pas tout dit

Boby Lapointe

Philips 8224082

Carl Maria Von Weber

Oberon J 306 : ouverture

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne

Direction: Howard Griffiths

CPO 7778312

Igor Stravinsky

Oedipus Rex : Divum jocastae

Chœur de Chambre Romand et Chœur Pro Arte de Lausanne

Société chorale de Brassus

Orchestre de la Suisse Romande

Direction: Neeme Jarvi

Chandos 9235

Franz Liszt

Totentanz S 126

Alfredo Perl : piano

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction: Yakov Kreizberg

Oehms Classics 316

Piotr Illich Tchaïkovski

La pucelle d'Orleans : Air de jeanne d'arc (Acte I)

Nina Terentieva : mezzo

Orchestre du Théâtre Bolchoï

Direction: Andreï Tchistiakov

Le chant du Monde 1996

Edouard Grieg

Peer Gynt suite n° 2 opus 55: Danse d'Anitra

Orchestre Philharmonique de New York

Direction: Leonard Bernstein

Sony Classical 88875026142