Le programme musical de Denisa Kerschova, le choix des auditeurs

Orchestre Philharmonique de Radio France

Vendredi 03 Février 2017 20h00 Maison de la radio - Auditorium

Deux compositeurs, deux univers. Pièces d’humeurs changeantes, les Humoresques expriment « l’angoisse de l’existence, éclairée par à-coups par le soleil », explique Sibelius, dont le Nocturne n’est autre qu’un extrait de sa musique de scène pour Le Festin de Balthasar.

Quant à Une vie de héros, c’est un portrait de Richard Strauss par lui-même, en toute simplicité. En compagnie de la violoniste Alina Pogotskina, Mikko Franck fait oeuvre de géographe de la musique.</div>

Jean Sibelius

Nocturne

Six Humoresques

Richard Strauss

Une vie de héros

Alina Pogostkina: violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck: direction

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Régnez plaisirs et jeux (4ème entrée Sc 6) Air de Zima

Patricia Petibo: soprano

Les folies françoises

Direction: Patrick Cohen-Akenine

Emi Classics 9280462"

Georg Friedrich Haendel

Music for the Royal Fireworks HWV 351 : La réjouissance / Menuet I et II

Le Concert Spirituel

Direction: Hervé Niquet

Glossa 921606

Claude Debussy

Fêtes galantes Livre IL80 : fantoches / Livre IIL104: Les ingénus / Livre IL104: la faune

Gérard Souzay: baryton

Dalton Baldwin : piano

DGG 4636642

Rubrique Kesako

Robert Schumann

Carnaval opus 9: Extraits

Brigitte Engerer : piano

Harmonia Mundi 901600

Anonyme

Le Tourdion

Grande Ecurie et la Chambre du Roy

Direction: Jean Claude Malgoire

K617 Productions 183

Ruggero Leoncavallo

Pagliacci : Vesti la giubba

Luciano Pavarotti : ténor

National Philharmonique Orchestra

Direction: Giuseppe Patane

decca 4756816

Bedrich Smetana

Trio en sol mineur opus 15 : finale

Trio Wanderer

Sony 62818

Henry Purcell

Man is for the woman made - pour haute-contre et basse continue

Dominique Visse

L'Arpeggiata

Direction: Christina Pluhar

Erato 4633750

Le brillant chef d'orchestre Zubin Mehta interprète deux pièces majeures de Ravel, "La valse" et "Daphnis et Chloé", dans le nouveau Centre national des arts du spectacle de Mumbai.

Fort d’une longue et brillante carrière internationale, le chef d’orchestre Zubin Mehta n’en a pas pour autant oublié son pays d’origine. C’est dans le tout jeune Centre national des arts du spectacle de Mumbai, la ville qui l’a vu naître, qu’il choisit de fêter en musique son 80e anniversaire. L’Orchestre philharmonique d'Israël, dont il est depuis 1981 le directeur musical à vie, y interprète sous sa direction deux pièces majeures de Ravel : La valse et Daphnis et Chloé.

GÉNÉRIQUE

Direction musicale :Zubin Mehta

Composition :Maurice Ravel

Orchestre :Israel Philharmonic Orchestra

Réalisation :Michael Beyer

Maurice Ravel

Daphnis et Chloe : Suite nº2 : Lever du jour (avec chœur) avec chœur

Los Angeles Master Chorale dirigée par Roger Wagner

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction: Zubin Mehta

Decca 4757470

Jacques Offenbach

La Périchole : Ah quel dîner je viens de faire (Acte I) Air de La Périchole

Anne Sofie Von Otter

Les Musiciens du Louvre

Direction: Les musiciens du Louvre

DGG 4715012

Heinrich Ignaz Franz Von Biber

Battalia à 10 en ré majeur pour cordes et basse continue

Le Concert des Nations

Direction: Jordi Savall

Alia Vox 9919

Carmina Burana

Carl Orff : In taberna : In taberna quando sumus

Chœur et orchestre Philharmonique de Londres

Direction: Hans Graf

London Philharmonic Orchestra LP 0076

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 36 : Schwingt freudig euch empor : Die Liebe zieht mit sanften Schritten

Anthony Rolfe Johnson: ténor

The English Baroque Soloists

Direction: John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 4635882

Gabriel Bataille

Qui veut chasser une migraine

Max von Egmond

The reader s Digest

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : ouverture

Academy Of Saint Martin In The Fields

Philips 4163702

Jean Sibelius

Humoresques: Opus 87/1 en ré mineur / opus 87/2 en ré majeur

David Oistrakh: violon

Orchestre Symphonique de la Radio d'URSS

Direction: Guennadi Rojdestvenski

Le chant du monde 278884

Thoinot Arbeau

Les bouffons

Broadside Band

Direction: Jeremy Barlow

Harmonia Mundi 901152

Piotr Illich Tchaikovsky

Album pour la jeunesse opus 39: Le joueur d'orgue de barbarie /A l’église

Trio Borodine

Chandos 8365