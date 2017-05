Le programme musical de Denisa Kerschova : La ville du Havre fête ses 500 ans

On vous offre des places

Le concert d'ouverture du Festival de Saint-Denis avec le Mahler Chamber Orchestra dirigé par Teodor Currentzis :

Avec toute l’exigence et l’intensité qui le caractérisent, Teodor Currentzis met en regard, dans la Basilique, la puissante élévation des motets de Bach, chefs-d’oeuvre portés par les voix de son choeur venu de Perm, et la pièce dense et organique de Berio, Coro. Cette dernière a pour ambition de réconcilier musique savante et musique populaire, notamment dans l’utilisation d’une « matière verbale » pétrie de textes du monde entier et de fragments poétiques de Pablo Neruda.

Dans un dispositif scénique unique, où chaque choriste forme un couple avec un instrumentiste, Berio invente non seulement un choeur de voix et d’instruments, mais fait émerger diverses manières de mettre en musique, comme autant de climats et de paysages changeants. Il en ressort l’image forte d’une humanité unie.

Teodor Currentzis interroge et rapproche deux sommets de la polyphonie que seuls trois siècles séparent et investit la Basilique dans toutes ses dimensions.

Au programme :

Jean Sébastien Bach : Motets BWV 225, 227 et 229

Luciano Berio : Coro

musicAeterna Chorus, choeur

Mahler Chamber Orchestra, orchestre

Teodor Currentzis, direction

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Giacomo Meyerbeer

Robert le diable : Ouverture (instrumental)

Orchestre Philharmonique Giuseppe Verdi de Salerne

Direction Daniel Oren

Brilliant Classics 94604

Giacomo Meyerbeer / Franz Liszt

Réminiscences de Robert le Diable : Cavatine S 413a - pour piano

Leslie Howard: piano

Hyperion CDA 668612

Kezako

Maurice Jaubert

BOF du film l'Atalante de Jean Vigo

Orchestre non identifié

Direction Serge Baudo

Milan 3998212

Giacomo Puccini

Manon Lescaut ;1. Intermezzo; 2. Rosetta eh che aria

Anna Netrebko, soprano

Yusif Eyvazov, ténor

Armando de PinaChœur de l'Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre de la radio de Munich

Direction Marco Armiliato

DGG 4796828

Claude Debussy

Petite suite pour piano à 4 mains L 65 : En bateau

Martha Argerich / Christina Marton : piano

Warner Classics 0825646312207

André Caplet

Ballades françaises (5) : L'adieu en barque - pour mezzo soprano et piano

Dominique Favat: mezzo / Line Marand: piano

Maguelone 523732

Claude Debussy / orchestration André Caplet

1. Suite bergamasque :Clair de lune

2. Estampes: Pagodes

Orchestre Philharmonique de Rhénanie Palatinat

Direction Leif Segerstam

Naxos 8550640

Arthur Honegger

Quatuor a cordes n°3 en mi Maj h 114 : 3.Allegro

Quatuor Parisii : Aranud Vallin, Jean Michel Berrette (violons), Dominique Lobet: alto, Jean Philippe Martignoni: violoncelle

Vogue 45361

Charles Simon Catel

1. Marche militaire n° 1

2. Symphonie en ut

Orchestre d'Harmonie de la ville du Havre

Direction Philippe Langlet

Adda 590018

Guillaume Costeley

Prise du Havre

Ensemble vocal Ludus Modalis

Ramee1301

Darius Milhaud

Suite française opus 248 :

1. Normandie

2. Bretagne

3. Ile de France

Orchestre Philharmonique de Munich

Direction Sergiu Celibidache

EMI 5578562

Henry Woollett

Marceline ou la vie d'une femme : 1. N'écris pas !; 2. Le refuge

Françoise Masset / Nicolas Stavy: piano

Solstice 256

Arvo Part

Pari intervallo pour orgue

Pierre Rousseau, orgue

Adda 581240

Raymond Queneau /Les Frères Jacques

Exercices de style :

1. Ode

2. Onomatopées

Yves Robert et sa Compagnie / Les Frères Jacques

Frémeaux et Associés FA 5491

Jean Sébastien Bach

Motets BWV 229 : Komm Jesu Komm

Chœur et Orchestre La petite Bande

Direction Sigiswald Kuijken

Accent 9287D

Alain Chapelain

Bof du film "Le Havre" de Aki Kaurismaki : Chanson du pavé

Alain Chapelain

Le havre le film / Soundtrack